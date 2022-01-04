韓國瑜復出時間有玄機！　黃暐瀚揪一關鍵：他顯然沒有要等了

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

2022縣市首長大選將至，其中，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦任期八年已滿，讓北市、桃園成為兵家必爭之地，而前高雄市長韓國瑜日前強勢復出，也讓兩地選情再添變數，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，韓國瑜選在罷昶、中二補選前的時機點復出，不能單純解讀，「很快會有媒體把韓國瑜放進桃園、台北的市長選舉民調內。」

2022台北市長選戰激烈，立委蔣萬安呼聲最高、副市長黃珊珊被視為台北市長接班人，綠營則有多位人選被點名，包括衛福部長陳時中、前台中市長林佳龍、前文化部長鄭麗君、副總統陳建仁、知名主持人謝震武、綠營北市黨部主委吳怡農等。

桃園市長選戰，藍營則有議長邱奕勝、立委魯明哲、國民黨祕書長黃健庭等人被點名，民眾黨秘書長謝立功也有望參選，綠營部分，陳時中同樣被點名選桃園，此外還有新竹市長林智堅、駐美代表蕭美琴、立委鄭運鵬、黃世杰、公平會前副主委彭紹瑾、前立委黃適卓、鄭寶清等人。

前高雄市長韓國瑜在遭到罷免後投身公益，將自身經驗收錄在《韓先生來敲門》一書。韓國瑜2日在台北舉辦新書見面會，吸引上萬韓粉共襄盛舉，而1月9日就是立委林昶佐罷免、中二選區補選投票日，因此韓國瑜選擇在此時復出，一舉一動也備受關注。

黃暐瀚表示，韓國瑜敢在1月9日前出來，不管罷昶、中二補選成敗與否，此時復出的韓都會被記上一筆，其實15日再來辦見面會是比較妥當的，「但韓國瑜顯然沒有要等了，所以不能單純的解讀他復出的動作，很快會有媒體在最近的幾個月內把韓國瑜放進桃園、台北的市長選舉民調內。」

儘管韓國瑜日前稱參選說法「無稽之談」，但韓選在這時機點復出，仍可能牽動藍營2022選戰布局，過去韓國瑜在2018年強勢崛起，讓藍營艱困選區之一的高雄綠地變藍天，就是倚仗「韓流」的堅實相挺，此次新書見面會再現韓流盛況，將成為韓國瑜再起的關鍵之一。