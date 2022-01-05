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沖繩第6波疫情！確診倍數激增估達600例　恐再進入「準緊急事態」

▲▼沖繩進入第6波疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲沖繩進入第6波疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本沖繩縣新冠疫情持續擴大，官方預估5日新增確診數會達到600人左右，沖繩縣知事玉城丹尼表示，目前已進入第6波疫情，正在考慮向中央申請啟動「防止蔓延等重點措施」。

根據NHK報導，沖繩美軍基地不斷爆出疫情，而沖繩當地的確診數也持續上升，從本月2日的51例、3日新增130例、4日新增225例，官方5日上午預估新增感染數會達600例，創下去年8月以來新高。當地政府也在5日下午召開傳染病專家會議，聽取相關意見，並在近期決定是否要向中央政府申請啟動「防止蔓延等重點措施」。

沖繩縣知事玉城丹尼表示，目前沖繩已進入第6波疫情，確診病患年齡集中在20至40歲之間，病床使用率已增加2成，他也在4日和官房長官松野博一進行通話；松野回應，若沖繩提出申請，中央也會立即進行討論評估。

美軍漢森營去年12月發生超過250例的群聚感染，之後又發生美軍士兵相繼酒駕等行為，目前駐沖繩美軍總計累積確診3683例；然而美方雖告知沖繩縣政府美軍的確診病例數，卻沒有提供更詳細的資訊，如確診病例有幾例出現在哪個美軍基地、確診者是否為感染Omicron變異株等。

除了沖繩之外，山口縣岩國市的美軍岩國基地的疫情同樣持續擴大，根據《共同社》報導，岩國基地5日新增182名基地工作人員確診，累積基地確診數達671例。

►日本時隔3月日增破1000大關！恐迎第6波疫情　醫療緊繃成憂患
►沖繩疫情擴散　知事怒批「美軍是防疫破口」：別把美國疫情帶來
►不再緊盯激增病例　美專家曝：研究Omicron「住院數才是重點」

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