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9歲確診男童出現恐怖併發症　眼睛腫脹失明媽嚇壞：快爆出來了！

記者李振慧／綜合報導

英國一名9歲男童確診新冠肺炎後出現罕見併發症，眼睛因為細菌感染突然異常腫脹，眼球看起來好像快要爆出來一樣，確診後不到1周便失去視力，差點因此失明。

在布里斯托爾市(Bristol)就讀小學的男童札克(Zac Morey)，因為出現類似感冒症狀，上月16日與母親和4名兄弟姊妹一同被驗出確診，22日再次病毒檢驗時已經呈現陰性，且相關症狀也很輕微，左眼卻開始莫名疼痛甚至腫大，24日被再次帶去醫院。

37歲母親安潔拉(Angela)表示，「他的眼睛看起來要爆炸了，他如果不用手的話，眼睛根本就無法打開，這是我見過腫得最誇張的眼睛」，就醫發現是因為病毒感染所引發的「眼窩蜂窩組織炎」(Orbital Cellulitis)，若是錯過治療時機可能會造成永久失明，幸好治療後已經恢復健康。

世衛組織近來將眼睛發炎列為感染新冠肺炎的罕見副作用之一，患者有可能會出現急性結膜炎症狀，包含眼睛發紅、眼部刺激、眼睛痠痛、異物感、流眼淚、眼睛出現黏液分泌物、眼瞼腫脹、充血和水腫。

▼男童染疫後眼睛出現罕見併發症。（圖／示意圖／CFP）

▲▼南韓濟州島5歲男童遭繼母虐打致死，宛如「鄭仁」翻版。（示意圖，非當事者／CFP）

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