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北韓稱「金正日發明捲餅」救飢荒　脫北者打臉：沒看過、買不起

▲▼北韓官媒聲稱，金正日發明了小麥捲餅，解決了北韓的糧食短缺問題。（組圖／取自免費圖庫Pixabay、翻攝自維基百科）

▲北韓官媒聲稱，金正日發明了小麥捲餅，解決了北韓的糧食短缺問題，卻被脫北者打臉「沒看過」。（組圖／取自免費圖庫Pixabay、翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

北韓糧食短缺問題嚴重，官媒《勞動新聞》最近指出，北韓前領導人金正日10年前發明的小麥捲餅解決了糧食問題，而這種美食也在當地極受歡迎。不過新聞播出後卻被脫北者打臉，聲稱自己從未在北韓見過類似食物，而且即使真的有也吃不起外國食物。

據《每日郵報》報導，北韓官媒《勞動新聞》最近指出，金正日在2011年發明了一種名為「小麥捲餅」的美食，除了深受人民喜愛以外，也同時解決了北韓糧食短缺的問題，就連他的兒子、現任北韓領導人金正恩也對小麥捲餅非常有興趣。

從畫面可見，這種小麥捲餅形似墨西哥捲餅（burrito），不同的是它的內餡是由牛肉、高麗菜和蘿蔔所組成，而平壤一家食品工廠外的捲餅攤也排滿人潮，大家都在路邊大口吃著捲餅。為了強調小麥捲餅是金正日所發明，新聞還特別秀出了金正日在廚房微笑製作捲餅的照片。

相關新聞在脫北者眼中顯得極其諷刺。2014年就逃離北韓的李賢升（Hyun-seung Lee，音譯）出生於一個精英家庭，不過他卻表示，就連他也不曾在北韓見過捲餅，「這樣的一頓飯是我的同胞們做夢都想不到的，我們根本沒見過這些食物，而且多數人也沒有錢買外國食品」。

李賢升也指出，北韓至今依舊十分封閉，「西餐在北韓的普及率非常低，只有高級餐廳才能吃到西餐，而且食材也很單一，牛奶、起司、香料等各種原料都很匱乏」；而且北韓也很排外，「即使到了20世紀90年代，喜歡麵包和奶油的人還會被批評為社會主義的叛徒」。

專門帶團到北韓旅遊的導遊比爾德（Rowan Beard）也表示，他從未在平壤見過捲餅，「這是我第一次看到北韓有烤肉機器以外的機器，而且西餐可能在平壤比較普遍，但其他地方真的不太可能見到」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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