北韓稱「金正日發明捲餅」救飢荒　脫北者打臉：沒看過、買不起

▲北韓官媒聲稱,金正日發明了小麥捲餅,解決了北韓的糧食短缺問題,卻被脫北者打臉「沒看過」。(組圖/取自免費圖庫Pixabay、翻攝自維基百科)

記者葉睿涵/編譯

北韓糧食短缺問題嚴重,官媒《勞動新聞》最近指出,北韓前領導人金正日10年前發明的小麥捲餅解決了糧食問題,而這種美食也在當地極受歡迎。不過新聞播出後卻被脫北者打臉,聲稱自己從未在北韓見過類似食物,而且即使真的有也吃不起外國食物。

據《每日郵報》報導,北韓官媒《勞動新聞》最近指出,金正日在2011年發明了一種名為「小麥捲餅」的美食,除了深受人民喜愛以外,也同時解決了北韓糧食短缺的問題,就連他的兒子、現任北韓領導人金正恩也對小麥捲餅非常有興趣。

從畫面可見,這種小麥捲餅形似墨西哥捲餅(burrito),不同的是它的內餡是由牛肉、高麗菜和蘿蔔所組成,而平壤一家食品工廠外的捲餅攤也排滿人潮,大家都在路邊大口吃著捲餅。為了強調小麥捲餅是金正日所發明,新聞還特別秀出了金正日在廚房微笑製作捲餅的照片。

North Korea is claiming that Kim Jong-il invented the burrito https://t.co/cozScVebXO pic.twitter.com/hT1VmSkAvS