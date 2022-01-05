每半年就打1針不可行！AZ研發者反對接種第4劑　籲政府快做1件事　

▲Omicron疫情擴散讓許多國家擔心3劑疫苗難以抵擋病毒，紛紛考慮讓國民施打第4針。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

Omicron病毒肆虐全球，不少國家在緊急擴大加強劑接種計畫之際，也考慮讓更多人施打第4劑疫苗，不過曾參與AZ疫苗研發的英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）主席波拉德（Andrew Pollard）卻認為，這種持續施打加強劑，每半年打就給全球人們打一針的做法不合理，也沒辦法讓全球人都接種4劑疫苗。

綜合外媒報導，波拉德1月4日在英國《每日電訊報》和《天空新聞》的採訪中指出，政府一味地阻止所有新冠感染「毫無意義」，因為「我們不可能每4到6個月就給全球人們打一針」，而全球廣泛接種4劑疫苗的想法更是不合理。

▲波拉德認為，每4到6個月就讓全球打一針的計畫並不可行。（圖／翻攝自牛津大學官網）

波拉德強調，目前還有許多窮國只有不到10%的國民打了首劑疫苗，因此「持續要求國民接種疫苗的計畫難以持續，我們也完全負擔不起」。他建議，政府不應盲從以色列和德國的第4針計畫，反而應改變應對政策，停止為所有12歲以上人士施打加強劑，未來只針對高風險人群進行接種。

他表示，「多數人在打完第3劑疫苗後，幾個月內的抗體都很強，因此我們要做的是取得更多數據，評估那些易受感染的人群是否需要、何時需要、以及多久才需要施打加強劑。」波拉德的看法和美國防疫專家佛奇（Anthony Fauci）不謀而合，佛奇此前曾表示，「第3劑疫苗的防護力能維持很久，因此現在談論第4劑為時過早」。

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