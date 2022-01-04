日本時隔3月日增破1000大關！恐迎第6波疫情　醫療緊繃成憂患

▲日本確診人數持續增加，恐迎來第6波疫情。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

根據《富士新聞網》統計，日本截至4日下午5時為止，全國新增1057例確診，而這也是時隔3個月單日新增確診再度突破1000大關。據悉，光是沖繩就佔了225例，當地受到駐日美軍基地群聚案件影響，疫情再度擴大，引發憂慮，知事玉城丹尼更考慮要向政府籲請進入「蔓延防止重點措施」。

東京4日新增151例確診、大阪府124例、沖繩縣225例，而就連廣島縣也超過100人，日本全國各地4日共新增1057例確診，這也是自2021年10月6日以來，時隔3個月單日新增確診再度超過1000例。

▲日本邊境防疫政策將持續維持目前強度。（圖／達志影像／美聯社）



如今日本受到Omicron新變異株肆虐影響，恐將迎來第6波疫情，對此，民眾擔憂會再度造成第一線醫護人員的負擔，同時超過醫療系統的承擔能量。對此，當局擬修改目前「只要感染Omicron就一定要住院治療」的規定，希望能藉此降低醫療負擔。

首相岸田文雄稍早也表態，邊境防疫政策將會繼續維持目前標準，而在國內則會強化預防檢查與早期治療，而新變異株Omicron防疫政策的重心也會逐漸轉移至國內。其中包含讓3100萬名醫療從事人員與高齡長者提前接種第3劑疫苗，並在Omicron蔓延地區提供免費篩檢服務等。

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