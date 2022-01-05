不再緊盯激增病例　美專家曝：研究Omicron「住院數才是重點」

▲美國新冠肺炎患者在奧克拉荷馬州的醫院治療。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國遭Omicron強襲，新增確診人數爆炸性成長，引發擔憂。一些公衛專家認為，面臨此最新毒株，病例數字可能已經失去意義，反而應該把焦點轉移到住院人數；另一群專家則表示，總病例數仍具有高度參考價值。

《美聯社》報導，在前幾波疫情中，每日新增病例數及增減，一直都是最受關注的指標，也是重症及死亡的可靠警訊；但由於無法反映實際數字，可能受到檢測量能因素延遲，也被認為是有瑕疵的衡量標準，並且在Omicron疫情之際，受到前所未有的質疑。

白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）2日表示，因為許多患者都是輕症甚至沒有症狀，因此「更應該關注住院人數，而非總病例數。」

哥倫比亞大學教授阿薩德爾（Dr. Wafaa El-Sadr）也說，有鑑於美國目前的疫情階段，現在最重要的數字不是總病例，而是重症、殘疾及死亡病例。加州大學爾灣校區（UCI）教授諾伊莫（Andrew Noymer）表示，病例數已經失去疫情相關性，「住院才是更客觀的測量標準，如果我只能選擇一個指標，我就會選擇住院數據。」

▲美國許多公衛專家認為，更應該關注住院人數。（圖／路透）



儘管如此，另一群公衛專家仍不贊成放棄追蹤病例數，斯克里普斯研究所（TSRI）創辦人兼所長托波爾（Eric Topol）說，「我們不應該放棄觀察病例數字，但很重要的是，我們必須認知到，自己只能看到實際數字的一部分。」

華盛頓大學（UW）教授米克達（Ali Mokdad）認為，美國每通報1起案例，實際上就漏掉2名患者，但追蹤篩檢陽性的人數依然非常重要，因為病例數能夠指出未來疫情熱區，以及感染浪潮是否達到高峰。此外，病例數字也能讓脆弱族群了解病毒傳播狀況，做出採取防疫措施的決定，醫院、學校及企業也得以做好學生或員工大量缺席的準備。

米克答說，「放棄了解病例數字上升或下降，簡直太盲目了。作為一個國家，怎麼能夠不知道疫情流行曲線長什麼樣？」他認為，如果說病例數失去意義，那是因為美國從未發展出持續且可靠的監測感染方式，「透過改變規則來掩飾失敗，令人無法接受。」

▲儘管美國感染人數激增，住院及死亡人數相對較低。（圖／達志影像／美聯社）



值得注意的是，儘管住院人數能夠反映重症狀況，讓醫院衡量危機處理能力，也協助當局分配資源，卻也無法最精準地反映疫情，因為可能包括因其他健康問題住院、卻剛好被篩出陽性的人。

過去2周，美國每日新增病例翻漲3倍，達到日均48萬人，打破紀錄。但是，住院及死亡人數相對較低、持平，上周每日平均每日住院人數1萬4800人，與前一周相比成長63%，但和1年前高峰期的1萬6500人相比，仍然較低；。過去2周死亡人數穩定每日約1200人，與去年1月高峰期的3400人相比，也低了許多。

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