高雄酒駕撞碎一家4口！　社會局公布「指定帳戶」代收愛心捐款

▲高雄男子黃子洋酒後駕車撞碎一家四口。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市38歲黃姓男子26日晚間酒後駕駛BMW撞上一家四口，造成37歲范姓女子送醫不治，林姓姊妹和爸爸分受重傷，分別在加護病房救治。社會局今(14日)宣布，因擔心家屬後續生活重建需求，社會局提供指定帳戶，將代收各界愛心捐款。

▲▼兒媳一家遭酒駕男黃子洋撞，林阿嬤苦守加護病房外，隨身攜帶家當。（圖／民眾提供）

昨日有林家友人透露，林家阿嬤從事發後就一直守在醫院，擔心兒子、孫女醒來或是院方臨時要找家屬，但因為兒孫至今都住在加護病房，阿嬤只能在病房外的椅子上苦等，也因為知道往後要準備長期抗戰，阿公、阿嬤都把家當、慢性藥跟一些在醫院需要用的盥洗用具都帶在身上，持續等待消息。

最讓人不捨的是，黃小姐說，林阿嬤從兒子出車禍後就都沒空好好洗頭，昨天阿嬤說，「好險她這陣子幫人洗頭賺了一千元，還可以付這個錢」，聽了相當難過。

黃小姐說，這次的傷害對林家人造成的傷害很大，她昨天真的忍不下去，才在網路PO出阿嬤的近況，看了大家的留言很多人想要捐錢幫忙，她也請求大家可以的話能幫幫他們，他們真的很需要幫忙。

▲遭酒駕男黃子洋撞死，范姓死者靈堂。（圖／記者吳世龍攝）

社會局今宣布，由於林爸爸及2位女兒仍在加護病房治療，未來復健仍是一條漫漫長路，家屬擔心後續生活重建需求。社會局長謝琍琍表示，基於照顧市民協助度過難關，將協助代收社會各界的愛心捐款。如民眾欲主動捐款協助林家，可採銀行匯款至下列帳戶，並務必在備註欄註明指定「1226林家車禍事故案」、「匯款人姓名」、「電話號碼」，民眾如有捐款問題可撥打洽詢專線：07-3368333轉2064吳社工。

戶名：高雄市政府社會局社會救助金專戶

帳 號：高雄銀行公庫部102103031319

銀行代碼：0161028