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張洪量每周載換肝妻北高回診　名醫動容：見證歷久彌新的愛情

▲▼張洪量愛妻腎衰竭命危！他原想犧牲「捨命捐肝」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲張洪量愛妻肝衰竭一度命危，經換肝後已平安出院。（資料圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

知名歌手張洪量的妻子Kate因肝功能衰竭，一度去年11月於高雄長庚接受換肝手術，他曾公開表達對院方的感謝，並數度落淚表示「好怕失去妻子」。出院後，他仍堅持親自開車載太太回診，每周北高兩地跑，讓「換肝之父」、高雄長庚名譽院長陳肇隆也為之動容。

張洪量在2001年到波蘭拍攝蕭邦紀錄片，在華沙邂逅立陶宛前體操國手Kate，他坦言這就是一見鍾情，甚至第二天就跟她求婚，並霸氣表示「您的命運就是要嫁給我」，20年來鶼鰈情深。

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▲▼張洪量與愛妻。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲張洪量與愛妻Kate。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

Kate曾是世界盃第五名的體操選手，2021年4月開始出現黃疸、倦怠、食慾不振、腹脹，同年9月時，肝功能惡化，合併大量腹水、肋膜積水及感染，因肝衰竭急速惡化，10月7日由台北醫院急轉高雄長庚進一步診治，高雄長庚陳肇隆院長率領的肝臟移植團隊，獲悉後第一時間接手治療。

主治醫師、換肝名醫陳肇隆表示，張洪量當時向他強烈表達，「即使犧牲自己來救太太，他也願意」，那種態度非常堅決，並強烈表達捐肝意願。陳肇隆說：「他是非常貼心的呵護太太，整個過程中，他都是非常強烈的要求要救太太，我很感動」，不過因為張洪量的肝太小，身為醫生，必須保證捐肝者的安全，這是不能妥協的責任，最後是由張洪量的表弟來捐肝。

▲▼張洪量愛妻腎衰竭命危！他原想犧牲「捨命捐肝」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲張洪量談及愛妻病況數度落淚表示「好怕失去妻子」。（資料圖／記者賴文萱翻攝）

手術順利成功，Kate在12月2日出院，張洪量也親自出席記者會，表達對高雄長庚醫療團隊的感謝，談到Kate一度命危，他也數度落淚，表示「好怕失去妻子」。

出院後，張洪量仍堅持自己開車載著Kate回高雄長庚回診，每周北高兩地往返也不嫌累。陳肇隆表示，Kate的肝功能、腎功能都已正常，前階段需要每個禮拜回診，但因為Kate恢復狀況很好，接下來慢慢改為每2周、每3周，拉長回診時間。

▲▼張洪量愛妻腎衰竭命危！他原想犧牲「捨命捐肝」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲換肝名醫陳肇隆對張洪量夫婦間歷久彌新的感情也為之動容。（圖／記者賴文萱翻攝）

回想起Kate住院的時光，陳肇隆說，Kate剛住院時是住在加護病房，「不管是三餐還是點心，張洪量都是親自張羅」，雖然他們從台北來，不是那麼方便，不過三餐都是由他處理，轉到普通病房後，也是由張洪量親自照顧。

「雖然知道他經濟狀況不錯，但是他都沒有請看護或幫傭，都是親力親為，自己照顧」，陳肇隆說，相信他們夫妻間有自己相處的一套方式，點滴在心頭，我們旁人看了都感動，何況是他太太，結婚20年還能擁有歷久彌新的愛情，令人為之動容。

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