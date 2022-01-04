嫌阿伯大嗓門...照服實習生竟拿膠帶封嘴！記兩大過留校察看

▲高雄市立民生醫院。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名王姓男子住在市立醫院附設長照機構，因不舒服會不自覺吵鬧大叫，當班的周姓女照服員認為制止後，阿伯又不聽勸，便拿透氣膠帶封住阿伯的嘴巴。院方證實有此事，並指出該名照服員是實習生，經護理師發現後已立即撕開膠帶，並向上通報、通知校方，事後給予周姓女學生2大過及留校察看處分。

民生醫院住宿型長照機構指出，這起案件是發生在2021年10月22日晚間8點左右，王姓男子因情緒不穩大聲怒吼，周姓實習生口頭安撫王姓住民，而王姓住民雖然口頭答應，卻仍然大聲怒吼，周姓實習生因擔心影響其他住民休息，及王姓住民自我情緒管控不佳的情況下，自行使用紙膠貼住王姓住民的嘴巴。

院方指出，事發當下被其他員工發現並立即制止，且依規定向上通報異常事件。當晚護理科吳副主任即與實習學校老師取得聯繫，該校也在隔天下午召開「實習學生特別事件報告」臨時會議，並回復院方，將周姓實習生依校規給予「兩大過及留校察看」處分。隨後，院方啟動員工關懷機制由吳副主任與周姓實習生進行輔導，並了解事發原因及密切觀察後續照護情形。

民生醫院強調，周姓實習生的不當照護，是學生個人錯誤行為，事發時本院立即糾正其行為、聯繫學校老師，並通報實習學校處置，後續本院輔導周姓實習學生，該實習生迄今並無類似不當之行為再發生。

院方表示，學生是受保護族群，偏差行為還是要由學校及實習場域進行再教育規範；考量學生長遠的人生才剛起步，院方展現友善職場之最大氣度，與學校合作再給予學生實習機會並提供專責輔導協助。

【更多新聞】

高雄防疫加嚴！ 陳其邁：隔離期滿同住家人也得快篩

高雄酒駕撞碎一家4口！ 社會局公布「指定帳戶」代收愛心捐款

義大「888秒煙火」狂吸5萬人潮！ 「金色水母」奔流夜空超浪漫

突襲浪漫大成功！義大跨年他掏戒指下跪求婚 女主驚喜點頭了