高雄防疫加嚴！　陳其邁：隔離期滿同住家人也得快篩

▲Omicron來勢洶洶，桃機出現本土病例。（圖／記者劉亮亨攝）

記者許宥孺／高雄報導

桃園機場今傳有4例本土確診案例，分別是3名外包清潔員和防疫計程車司機。因應國內出現零星個案，高雄市長陳其邁宣布加嚴防疫，包括防疫旅館、機場、港口等一線防疫人員，要求加速施打第3劑疫苗。防疫旅館人員施打第2劑未滿14天，縮短為每3天採檢一次；另外，隔離期滿後，同住家人也給予公費快篩試劑。

陳其邁表示，昨晚召開專家會議，從今(4日)天開始，調整應變醫院的應變量能，下周會再增加237間專責病房，盤點現在的負壓隔離病房是111間。另外，23家的指定醫院也要求，一律在戶外進行採檢。在社區監測部分，醫療院所也擴大轉診、採檢的數量，社區監測採檢量增加，就知道社區流行狀況。

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▲高雄市長陳其邁宣布防疫加嚴。（圖／高雄市政府提供）

另在醫院部分，也希望醫院擴大入院快篩、PCR採檢，從社區到醫院就可從另外一個管道監測，監控社區是否有流行狀況。而機場、港口等部分，全面要求盡速施打第3劑，目前高雄市一、二、三類施打順序中，施打第2劑比例幾乎都是90%以上，只要符合直接打的規定，應盡速施打第3劑。

陳其邁指出，高雄有78家防疫旅館，數量非常多，僅次於台北。很多境外的進來，很多就會在第一關邊境的篩檢，假如沒有抓到，大概就會在防疫旅館裡，所以為什麼在很多防疫旅館會有群聚現象，因為Omicron的感染力是比Delta病毒再高33%，感染力非常強。

▲高雄市防疫旅館人員施打第2劑未滿14天，縮短為每3天採檢一次。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁說，市府在2個禮拜前已經進行一波的包括環境採檢、防疫旅館盤查，到昨天開始進行第二波，同時也要求，在防疫旅館部分，第一線工作人員務必遵守防疫規定，也就是說要施打2劑，已施打2劑部分，我們也要求趕快追打第3劑，每一個防疫旅館的工作人員都有名冊，我們逐一希望防疫旅館工作人員能夠儘速符合規定，時間一到就提醒他趕快打第三劑。

陳其邁強調，防疫旅館第一線防疫人員，若只打1劑，第2劑未滿14天，照規定，我們希望退出第一線的工作，不應該去接觸到有可能被感染的風險；按照中央規定，假如在防疫旅館的工作人員，打了第2劑未滿14天，就是只打1劑，第2劑還沒有發生效果，中央是一週採檢一次，高市府要求三天採檢一次，因為Omicron病毒潛伏期比較短，所以7天就來不及了

陳其邁表示，居家檢疫原來是14天，14天結束後會有7天的自主健康管理，也就是「14+7」，高雄市的加嚴措施是在14天之後，包括同住家人也會給予公費快篩試劑，請他們一併進行快篩。若民眾選擇的是「7+7」方案，民眾回到家居住14天，家人也要採檢1次，再7天的自主管理，家人還要再採檢一次。

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