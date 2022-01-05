2女雙載遭聯結車輾斃　居民大罵：路窄大車多幾乎天天車禍！

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄今（5）日上午11點多發生一起機車遭聯結車輾斃的死亡車禍，楊姓、姚姓2名婦人騎機車雙載準備要去看病，不料在仁武區仁林路與林森巷路口突然往左倒，慘遭後方聯結車輾斃雙亡。姚姓婦人的女兒得知消息後也急奔現場，只見事故處血跡斑斑，附近居民感嘆，這條路太窄了，又經常有大車經過，常常會被逼去騎路肩，幾乎天天都發生車禍。

▲▼機車雙載2女當場遭聯結車輾斃，地上血跡斑斑，安全帽也嚴重變形破裂。（圖／記者吳世龍攝）





這起死亡車禍發生在上午11點多，從曝光的監視器影像來看，52歲的楊姓婦人騎機車載著68歲的姚姓婦人，不過，疑似重心不穩，突然在路上往左倒，緊接著後方一輛聯結車就直接輾斃2名婦人，畫面怵目驚心。





▲▼高雄機車雙載2女突重心不穩往內倒，慘被後方大車輾斃。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，2名婦人為朋友關係，原本相約去一起去仁武區烏林里看診，不料卻發生憾事，聯結車駕駛現場實施酒測為零。姚姓死者女兒獲知消息後緊急趕赴現場，只見事故處血跡斑斑，2人頭戴的安全帽變形裂開，清潔人員正灑水稀釋地上血跡。

▲▼2女雙載遭大車輾斃！老婦女兒急奔現場，居民嘆：這路幾乎天天車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

附近攤商老闆娘表示，這條路太窄了，尤其旁邊都有石頭，她自己騎車時候都會害怕，盡量離大車遠一點，不然萬一路不平就可能會摔倒。

當地居民則感嘆，這邊路是單線道，又有很多大車在走，如果不閃開就會被逼車，很常騎車就會被逼去騎路肩，幾乎天天都有車禍，前面路口前幾天也才剛有死亡車禍而已。

▲居民表示，出事路段路太窄了，又經常有大車，機車常常會被逼到騎路肩，萬一不穩就容易騎到摔倒。（圖／記者吳世龍攝）

警方表示，59歲聯結車余姓駕駛現場實施酒測為零，該起事故後續由交通分隊，偵查隊到場處置。該事故路段有被交通局列為管制路段，要行駛的大車需要經過申請，經查肇事聯結車是有經過申請，屬合法行駛道路，初步來看摩托車是行駛於路肩，但依規定這是不行的。

▲2女雙載遭大車輾斃！居民嘆：這路幾乎天天車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

仁武分局呼籲，大型車防禦駕駛觀念的重要性，提醒各位用路人務必與大型車保持安全距離，切勿超車或併行，以免進入大型車前後及左右兩側後照鏡無法看見的視野死角及內輪差範圍；此外，亦會受到大型車高速行進時產生的氣流影響而不慎晃動摔倒造成交通事故。