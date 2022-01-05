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社會 社會焦點 保障人權

高雄酒駕撞死慈母留丈夫2幼女　暖心捐款1天湧進88筆30萬元

▲▼高雄河東路酒駕車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲黃子洋酒後駕車撞上林家一家四口，造成1死3重傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄男子黃子洋26日晚間酒後駕駛BMW撞上一家四口，造成37歲范姓媽媽不治，林姓姊妹和爸爸受重傷，目前仍在高雄長庚救治。社會局昨日提供指定帳戶，將代收各界愛心捐款，5日統計至上午9點，共計88筆捐款，金額約30萬元。

社會局救助科科長林欣緯表示，林家車禍事故發生後，社會局即派社工關懷家屬，並先發放9萬元慰問金，另也媒合社會資源提供臨托、醫療費用等必要協助，法律諮詢部分，也安排法扶律師進行車禍理賠、後續諮詢。

▲▼高雄酒駕車禍，里長偕同家屬召開記者會募款。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄酒駕車禍，里長偕同家屬召開記者會募款，林阿嬤哭的泣不成聲。（圖／記者吳世龍攝）

社會局表示，家屬擔心後續生活重建有經濟困難，社會局已設立捐款帳戶代收各界愛心捐款，截至今上午9時，共收到88筆捐款合計約30萬元。

社會局長謝琍琍表示，基於照顧市民協助度過難關，將協助代收社會各界的愛心捐款。如民眾欲主動捐款協助林家，可採銀行匯款至下列帳戶，並務必在備註欄註明指定「1226林家車禍事故案」、「匯款人姓名」、「電話號碼」，民眾如有捐款問題可撥打洽詢專線：07-3368333轉2064吳社工。

戶名：高雄市政府社會局社會救助金專戶
帳 號：高雄銀行公庫部102103031319
銀行代碼：0161028

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