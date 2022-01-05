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中美新冷戰2022走向！楊永明：印太軍事戰略啟動、經濟無實質策略

▲▼拜習會,習拜會。（圖／路透）

▲拜登和習近平於去年10月中舉行視訊峰會。（圖／路透）

記者周依儒／綜合報導

拜登與習近平在2021年10月中舉行視訊峰會，不過外界看來中美關係並沒有因此改善，更可說是沒有任何進展。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析中美關係2022年的走向，究竟這場「中美新冷戰」在今年會有什麼改變？

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼?》，30分鐘了解中美2022走向！

 楊永明表示，所謂「新冷戰」和二戰後美蘇冷戰的差別並非只是「冷戰1.0或冷戰2.0」這麼簡單，而是不同於當時的「零和關係」、「全面敵對（政治制度、意識形態、經濟、地緣），中美兩國現在仍有貿易關係，加上今年1月1日起RCEP（區域全面經濟夥伴協定）生效，在這樣的特殊架構上，過往的傳統冷戰已無法進行，因此才會有「新冷戰」一詞出現。

楊永明整理，中美關係目前可以分成三層面，分別是「對抗、競爭、合作」，從川普時期在對抗層面是「貿易、科技、印太戰略、疫情」，到拜登時期再增加「軍事、台海」；競爭則有「貿易、科技」，至於合作則只有去年發表的「氣候聯合宣言」，且還是建構在氣候變遷影響全球的情況上，根本不算是真正合作。

▲▼台海關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲台海關係在中美新冷戰中扮演重要角色。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，拜登提出了「印太戰略」，而印太戰略其實是一個「劍指中國」的地緣（軍事、外交、安全）和經濟（科技、貿易）雙重戰略，地緣戰略中可以看到拜登企圖打造「亞洲小北約」，因此提出了「四方安全對話」和「美英澳軍事同盟（AUKUS）」，再加上《美日安保》，為的就是打壓中國軍事發展，而在這樣的結構下，中國也不會坐以待斃，便和俄羅斯在去年10月分別派出5艘軍艦，穿越日本津清海峽、大隅海峽，雙方開始佈陣軍事姿態；經濟方面則以科技管制、貿易戰為主，但由於全球分工，美國也只能透過「實體清單」來管制核心科技技術。

▲▼菅義偉在與拜登的會談中，台海局勢成為主要議題。（圖／路透社）

▲日本與美國有《美日安保條約》。（圖／路透社）

楊永明總結，新冷戰的框架主要就是「外交聯盟、意識形態、軍事聯盟」，廣義從外交型態來看，中美的確已經進入新冷戰的狀態，在未來10-15年內競爭只會越來越激烈，在軍事面已經明顯展開對抗，但目前並未看到拜登在經濟面上提出實質戰略，且經濟面在全球化、氣候變遷的壓力下，各國彼此貿易依賴、共同面對全球議題的相互關係非常關鍵，也會影響全球各國自身生存利益，所以中美新冷戰框架雖然已形成，但倘若今年兩國經濟沒有展開進一步的對抗，那麼新冷戰的框架也會變得比較模糊。

《Wow世界熱鬧什麼？》：每周20分鐘，國際情勢一點通★

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