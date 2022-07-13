繼承安倍遺志「修憲、挺台」？楊永明曝岸田下一步：強化中日關係

▲日本前首相安倍晉三遭山上徹也槍擊身亡，享壽67歲。（圖／達志影像／美聯社）



記者周依儒／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日替參議院選舉助選演說中遭人槍擊身亡，而日本參議院選舉結果也在10日出爐，安倍晉三所在的自民黨拿下過半席次，加上聯合執政的公明黨，總計在國會合佔146席次，離安倍生前修憲的遺志似乎又更進一步。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析，安倍晉三遇刺後，同屬自民黨但分屬不同派閥的現任首相岸田文雄政府會如何發展，直言下半年應該會開始強化與中國的關係，以利經濟面發展。

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安倍晉三在自民黨中所帶領的清和會（又稱安倍派）約有95名議員，相較於安倍晉三右翼保守的立場，日本現任首相岸田文雄所在的宏池會（岸田派）人數則約42人，立場也較中間溫和。楊永明表示，安倍晉三在黨內勢力最大，因此即使執政的是岸田文雄，但在決策上仍不免受到安倍影響，甚至在背後下指導棋，不過安倍突然身亡帶來極大打擊，雖然安倍派內部可能會化悲憤為力量，凝聚力增強，但在群龍無首的情況下這樣的能量能夠維持多久，仍是未知數。

▲自民黨在此次參議院選舉中取得過半席次，有望實現安倍晉三生前遺志修憲。（圖／路透）



至於安倍晉三生前一心想完成的修憲，楊永明分析，日本自從1947年通過《日本國憲法》至今從未修改，安倍晉三修憲最主要的目的也是希望在「憲法第九條」上載明，日本自衛隊的法律地位，擺脫「自虐史觀」，讓日本成為一個正常的國家，而岸田文雄雖然多次表示支持修憲，更在安倍身亡後兩次強調修憲，但這可能都是基於與美國的美日安保和安倍派的壓力之下，就現實面來講，日本現在面臨國內經濟、通膨問題，甚至不修憲也不會改變日本自衛隊的存在運作，修憲只是一個形式問題，對普通百姓來說並非首要，即便多次表態支持修憲，但岸田文雄根本不可能貿然把國內所有資源和關注都放在修憲上。

▲沒了安倍在背後下指導棋，楊永明推估岸田文雄下半年會將重心放在強化中日關係。（合成圖／路透社）



岸田文雄少了安倍派在背後下指導棋，接下來三年也沒有任何選舉考驗，楊永明稱這三年為「黃金三年」，表示岸田可以完全照自己的步驟執政，日本與美國是軍事同盟、美日安保，在對外政策上不免需要配合美國，和他們口號、腳步一致，但在經濟上，中國又是日本最大貿易夥伴，日本經濟若要發展，勢必得靠與中國和亞洲的經濟合作，因此隨著中美關係漸趨對抗化的情勢下，日本在中美之間要怎麼取得穩定平衡也是岸田政府接下來最大的難題。

▲副總統賴清德以「個人名義」親赴東京悼念安倍晉三，引發關注。（圖／路透）



此外，楊永明也分析，岸田政府在下半年可能會把重點擺在經濟，經濟面勢必要再重新起飛，再加上今年也是中日建交70周年，推估岸田政府應該會去強化中日關係。至於岸田政府是否會延續安倍的親台立場？楊永明則說，雖然岸田文雄也曾表示「台灣是日本重要夥伴」，但從此次賴清德以「安倍家屬親友」的身分赴日悼念一事可看出，日本對台政策仍堅持「一中政策」，對台應該會延續安倍晉三的態度，但可能會比較口惠或是私人、非官方接觸的方面。

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