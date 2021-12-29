蘇丹南部恐怖礦災！　黃金礦坑坍塌「至少38死」8人受傷

▲ 搜救行動持續進行，附近居民聚集圍觀。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘇丹南部西科爾多凡州（West Kordofan）一座已關閉的金礦場驚傳坍塌事故，已知至少38名礦工喪命。國營的蘇丹礦業資源公司（Sudanese Mineral Resources Limited Company）聲明證實這起意外，並表達哀悼之情。

綜合外媒報導，這起意外發生於西科爾多凡州恩納胡德鎮（En Nahud）附近的達沙雅（ Draisaya）礦場，位於蘇丹首都喀土穆以西約500公里，多個礦井崩斷導致至少38人死亡，還有8人受傷送醫。

礦業資源公司在臉書上公開的照片中可見，挖土機在現場持續挖掘倖存者和罹難者屍體，數百名附近居民在一旁圍觀。當地社群媒體流傳的照片中，有許多人為死者準備墳墓。

一名官員透露，這座礦場今年1月也曾發生意外，當時4名礦工不幸罹難，當局立刻關閉礦場，並派出安全部隊首衛，但安全部隊在幾個月前離開，礦工又重回礦場挖礦。

蘇丹是全世界最貧窮的國家之一，約10年前因通膨加劇，各地礦業蓬勃發展，全國約有200萬名傳統礦工，經常在半合法的礦場挖框，而這些礦場基礎設施搖搖晃晃，大多並不安全，但他們開採的金礦佔蘇丹每年黃金輸出的8成左右。官方數字顯示，蘇丹2020年金礦產量達36.6公噸，在非洲排名第二。

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