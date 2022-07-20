中國「四清單」vs.美國制裁清單！楊永明：美國已超過基本國安範圍

▲中國外長王毅與美國國務卿布林肯進行會談，並提出四清單。（圖／路透社）



記者周依儒／綜合報導

中國國務委員兼外交部長王毅本月9日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於印尼峇厘島進行會晤，期間王毅向美方提出了四份清單，希望美方能針對「對華錯誤政策」進行修正。台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析中美各自的清單，並直言雙方認知仍存在極大差異。

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美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）去年7月親訪天津與中國外交部副部長謝鋒見面時，中方就已提出「兩清單」，分別是「要求美方糾正對華錯誤政策及言行」、「中方關切的重點個案」，而此次王毅則是基於先前的謝鋒清單上，再加上兩條要求，分別為「中方關切的重點涉華法案清單」、「中美8個領域合作清單」。

楊永明分析，中方提出的清單大多都是「糾正錯誤、要求改善」，類似於防禦性的作為，也帶有可能反制、報復的警告意味，但相較於美國自從川普時期到現在拜登一系列的「對中制裁清單」，美國不斷以各種層面的理由制裁中企，列為出口管制等，已經超過一般國家安全或維持貿易平衡的程度，明顯是要攻擊性壓制中國的發展。

▲中國外交部發言人汪文斌也針對四清單喊話美國「希望美方認真對待」。（圖／CFP）

而中美兩國在關係日漸升溫的情況下，雙方會架設起護欄，避免衝突發生造成不可逆的局面，對此楊永明則說，美國所認定的護欄就是「雙方高層間的互動」，近一個月內中美高層已經連續五次互動，包括兩次外交層面、兩次軍事層面和一次經濟層面，這也代表雙方已認知到關係緊繃，希望透過密切的高層互動來做緩和；但中國方則始終強調，中美護欄就是「中美三公報」，只要美方堅守，雙方就不會擦槍走火。

不過楊永明也表示，從中方態度可看出他們對台海議題的重視程度外，也可看的出來，中方認為美國現在的舉動已經是不斷掏空當初中美三公報所做的承諾，因此中國一直把三公報當成與美國之間的核心和護欄，雙方在清單和護欄上的認知都有極大差異。

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