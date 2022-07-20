　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國「四清單」vs.美國制裁清單！楊永明：美國已超過基本國安範圍

▲布林肯、王毅會談。（圖／路透社）

▲中國外長王毅與美國國務卿布林肯進行會談，並提出四清單。（圖／路透社）

記者周依儒／綜合報導

中國國務委員兼外交部長王毅本月9日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於印尼峇厘島進行會晤，期間王毅向美方提出了四份清單，希望美方能針對「對華錯誤政策」進行修正。台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析中美各自的清單，並直言雙方認知仍存在極大差異。

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼？》，20分鐘聽懂中美清單比較！

美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）去年7月親訪天津與中國外交部副部長謝鋒見面時，中方就已提出「兩清單」，分別是「要求美方糾正對華錯誤政策及言行」、「中方關切的重點個案」，而此次王毅則是基於先前的謝鋒清單上，再加上兩條要求，分別為「中方關切的重點涉華法案清單」、「中美8個領域合作清單」。

楊永明分析，中方提出的清單大多都是「糾正錯誤、要求改善」，類似於防禦性的作為，也帶有可能反制、報復的警告意味，但相較於美國自從川普時期到現在拜登一系列的「對中制裁清單」，美國不斷以各種層面的理由制裁中企，列為出口管制等，已經超過一般國家安全或維持貿易平衡的程度，明顯是要攻擊性壓制中國的發展。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌也針對四清單喊話美國「希望美方認真對待」。（圖／CFP）

而中美兩國在關係日漸升溫的情況下，雙方會架設起護欄，避免衝突發生造成不可逆的局面，對此楊永明則說，美國所認定的護欄就是「雙方高層間的互動」，近一個月內中美高層已經連續五次互動，包括兩次外交層面、兩次軍事層面和一次經濟層面，這也代表雙方已認知到關係緊繃，希望透過密切的高層互動來做緩和；但中國方則始終強調，中美護欄就是「中美三公報」，只要美方堅守，雙方就不會擦槍走火。

不過楊永明也表示，從中方態度可看出他們對台海議題的重視程度外，也可看的出來，中方認為美國現在的舉動已經是不斷掏空當初中美三公報所做的承諾，因此中國一直把三公報當成與美國之間的核心和護欄，雙方在清單和護欄上的認知都有極大差異。

《Wow世界熱鬧什麼？》：每周20分鐘，國際情勢一點通★
AppleSpotifySoundOnKKBOXGoogleFirstory

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
快訊／蓮池潭9歲童溺斃！　教練失蹤搜救中
快訊／男入住台北星級飯店　開門赫見陳屍床上
快訊／雨區擴大！　6縣市豪大雨特報
蓮池潭上風帆船課！9歲童落水命危　救起時未穿救生衣
民宿老闆不演了！一聽用國旅補助　改口「雙人房加200元」
快訊／詐騙林百里妻5000萬！　名媛朱立安「2000萬交保」
140萬張家樂福聯名卡陪嫁？　玉山銀「這原因」延長主場優勢
快訊／大雷雨轟這3區！　2縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏軍重挫瓦格納傭兵！前線畫面曝光　立陶宛無人機立功毀俄18軍車

日本破紀錄15萬確診「30府縣創新高」　東京隔5個月再失守2萬大關

BA.4、BA.5大爆發！澳洲1周破30萬例「住院飆升」　建議遠距上班

中國「四清單」vs.美國制裁清單！楊永明：美國已超過基本國安範圍

熱浪飆高溫！專家建議「這1睡姿」最涼爽　姿勢錯誤恐越睡越熱

英國熱浪飆破40度！柏油路面融化「拉起黏稠黑瀝青」　網全看傻

閃婚5個月到夢幻海島度假　新婚妻突然「陳屍蜜月房」男被控謀殺

快訊／斯里蘭卡新總統出爐！　代理總統威克瑞米辛赫當選

普丁超慘「罰站乾等」50秒畫面曝光　遭土耳其總統復仇羞辱

裴洛西傳8月訪台　華爾街日報：或將意識到「台灣需更好防衛」

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

還原行兇路線與第2現場！　李鴻淵放過廠長原因曝光

烏軍重挫瓦格納傭兵！前線畫面曝光　立陶宛無人機立功毀俄18軍車

日本破紀錄15萬確診「30府縣創新高」　東京隔5個月再失守2萬大關

BA.4、BA.5大爆發！澳洲1周破30萬例「住院飆升」　建議遠距上班

中國「四清單」vs.美國制裁清單！楊永明：美國已超過基本國安範圍

熱浪飆高溫！專家建議「這1睡姿」最涼爽　姿勢錯誤恐越睡越熱

英國熱浪飆破40度！柏油路面融化「拉起黏稠黑瀝青」　網全看傻

閃婚5個月到夢幻海島度假　新婚妻突然「陳屍蜜月房」男被控謀殺

快訊／斯里蘭卡新總統出爐！　代理總統威克瑞米辛赫當選

普丁超慘「罰站乾等」50秒畫面曝光　遭土耳其總統復仇羞辱

裴洛西傳8月訪台　華爾街日報：或將意識到「台灣需更好防衛」

賈靜雯抱病現身公益記者會　吐「父親早逝」單親心酸

全工作室放有薪假！　蔡阿嘎「超讚員工福利」網羨慕：最佛老闆

試營運「歐陸小餐館」夜間包場全訂滿！大推馬賽魚湯、私廚家宴

【廣編】「亞昕向陽」高速完銷　盛辦新建工程上樑典禮　

真臥底？曾獻瑩披藍袍要幫蔣萬安搶票　2年前卻要教會系統別投他

曾遭吊樹等死、滿臉傷疤「河堤奇奇」有家了！　交叉手自信燦笑

太忙沒摸牠！櫃檯多一尊「爆氣招財貓」　斜眼怒瞪：當恁爸塑膠？

第18屆WSBL選秀會　王竫婷成電信狀元、榜眼李吟娸

有急事找你「老闆現身了」　詐騙X小姐被嚇歪！5萬人震驚：太有才

快訊／戴資穎22分鐘直落二橫掃進台北賽16強　往個人第4冠邁進

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

1個表情符號各自解讀！　「性暗示最強emoji」小心職場誤用

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

神戶男跳月台撞JR列車　反彈重擊5名女送醫

加密貨幣平台破產潮　數百萬幣圈玩家錢遭卡死

美股早盤道瓊大漲500點　專家：大規模戰術性反彈

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

京阿尼縱火犯3至親全自殺！「無限負循環」身世曝

4月嬰躺爸媽懷裡　下秒遭猴群丟出3樓當場慘死

土耳其的復仇！普丁罰站50秒畫面曝光

沙烏地竟然進口俄油　自己產的油加價賣！

企業財報佳　美股收高754點！台積電ADR漲逾3%

法官裁定馬斯克推特收購案　10月進行審判

女連續生5雙胞胎　夫照顧10孩崩潰離家

村莊辦葬禮！喪主「1舉動」害250人集體中毒

更多熱門

相關新聞

要求美方立即撤銷對台軍售計劃　陸國防部回應

要求美方立即撤銷對台軍售計劃　陸國防部回應

美國拜登政府宣布今年第四度對台軍售案，大陸國防部、外交部、國台辦18日接連做出回應。大陸國防部發言人譚克非18日晚間表示，中方要求美方立即撤銷對台軍售計劃，停止一切售台武器和美台軍事聯繫，否則破壞中美兩國兩軍關係與台海和平穩定的責任，完全由美方承擔。

前白宮醫：拜登「認知能力」出現問題

前白宮醫：拜登「認知能力」出現問題

日本修憲難實現　國民更在意經濟

日本修憲難實現　國民更在意經濟

石油難望增產　拜登中東行無突破

石油難望增產　拜登中東行無突破

拜登中東行2敗筆　空手回還被潑冷水

拜登中東行2敗筆　空手回還被潑冷水

關鍵字：

楊永明wow世界熱鬧什麼？中美冷戰四清單布林肯王毅拜登

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

快訊／大胃王千千爆已婚「親上火線發聲了」！

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

抓破2顆青春痘！她背後隆起半公斤「巨蟲」

《全明星４》完整名單曝光！　

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面