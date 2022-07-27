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中國狂嗆「裴洛西訪台」會反擊！楊永明：中美皆不敢有軍事大動作

▲▼ 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲繼今年4月後，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）再度傳出要訪台。（圖／達志影像／美聯社）

記者周依儒／綜合報導

美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）日前傳出將在8月訪問台灣，引發外界關注。中美兩方也迅速出面表態，拜登緩頰稱「軍方認為此時訪台不是好主意」，而中國則陸續放話，解放軍絕對不會坐視不管。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析裴洛西訪台的幾樣因素與後果，並直言若裴洛西真的訪台，7月底將舉行的拜習會等於沒意義。

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼？》，20分鐘聽懂裴洛西訪台！

楊永明表示，裴洛西身為眾議院議長，訪台絕對會引起全球關注，早在4月時裴洛西就說過要訪台，但當時消息傳出沒多久後，裴洛西就表示自己確診來不了，但在一周後卻飛往烏克蘭與澤倫斯基見面，且還沒戴口罩去基輔街頭訪查，種種跡象讓他懷疑可能是「被確診」，因為裴洛西的身分訪台實在太過敏感。

楊永明分析，裴洛西訪台最核心的目的可能就是為了美國將至的期中選舉，執政黨民主黨因國內經濟大通膨導致民意低落，在此時利用裴洛西最擅長的亞洲議題、彰顯反中牌，並引起媒體注意的話，可能可以轉移選民目光；此外，拜登明顯下半年為了國內經濟，必定會打破與中國現在的僵局，改善中美關係，而裴洛西訪台，不僅能平衡降溫的中美關係，也能免於整個反中議題被共和黨整碗端走。

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲拜登下半年為了國內經濟、期中選舉，可能會改善與中國的關係，因此對於裴洛西訪台一事委婉表達不贊成。（圖／路透）

對此，拜登也出面表示，軍方認為『這不是好主意』，婉轉表達不贊成裴洛西訪台。楊永明指出，一方面是7月底即將舉行拜習會，若舉行完後裴洛西又訪台，拜習會等於沒意義，中美關係現在到達緊繃，但美國又需要與最大貿易夥伴中國維持好關係才能拯救國內經濟，如果在政治議題、台灣議題上還去做加碼的動作，就會造成政治、經濟不同步的局面，北京方根本不會和你談；加上歷來美國軍方從來沒有這麼明確表態過，因此楊永明也懷疑，軍方的不同意根本是拜登的藉口。

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲北京對於裴洛西訪台，表達了空前的不滿。（圖／CFP）

至於中國方則不斷強調，若裴洛西真訪台的話，解放軍絕對不會坐視不管，一定會採取強而有力的措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。不過楊永明分析，中國方沒有明確講出實際行動為何，所謂行動可能是加大軍機擾台的範圍及次數，或是進行飛彈試射，也可能是直接以兩岸貿易制裁，但可以確定的是，大家擔心的「擊落裴洛西座機」是不太可能發生的。

楊永明總結，從這次只是裴洛西訪台消息傳出的事情就可以看出，中美台三角關係的架構，現在已經陷入非常不穩定的局面，彼此不互信的情況可能會隨著任何一個不確定的因素出現而產生崩塌危機，小至鳳梨、石斑議題，大至裴洛西訪台，都凸顯了兩岸關係、中美關係到中美台三角關係已經陷入極不穩定的狀況。

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