最擔心這類人　醫揭「警戒關鍵期」：度過才能繼續平行世界

記者陳俊宏／綜合報導

過年皮要繃緊！桃園機場出現4例本土個案，其中一例為變種病毒Omicron。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，若Omicron變異株真的進入社區，最需要擔心沒有接種疫苗65歲以上的長者；未來6周左右是關鍵，直到除夕後兩星期為止，社區將承擔極大的疫情壓力，「若能度過，我們才能繼續過著平行世界的生活。」

謝宗學4日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，本土案例桃機清潔員（案17230）由於感染途徑不明，此種傳染力最高的變異株突破邊境管理範圍，或有可能進入社區。

謝宗學說，目前台灣單劑疫苗接種率突破8成，兩劑疫苗接種率接近7成，加上口罩政策，社區有一定的保護力；此外，從近日美國的疫情資訊可以發現，即使Omicron變異株橫行肆虐，死亡人數沒有明顯上升，表示疫苗對於重症的保護力仍在，在兩劑疫苗的保護下，Omicron變異株有輕症化的趨勢。

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▼全台維持二級警戒。（圖／記者周宸亘攝）



謝宗學指出，若Omicron變異株真的進入社區，最需要擔心的除了沒有接種疫苗65 歲以上的長者外，沒有接種疫苗的青少年或無法接種疫苗的兒童，也是需要觀察的重點；根據國外經驗，相較其他變異株，兒童更容易感染Omicron ，至於兒童感染Omicron變異株後併發「多重系統發炎症候群（MIS-C）」的機率高低，目前尚未有確實的研究說明。

「這次桃園機場群聚案的發生，我不會太意外」，謝宗學表示，畢竟以Omicron誇張的傳染力，只要境外移入個案持續增加，遲早出現類似的破口，重點是後續疫調傳播鏈的釐清、採檢、和隔離。

謝宗學強調，直到除夕後兩星期為止，社區將承擔極大的疫情壓力，「若能度過，我們才能繼續過著平行世界的生活；若爆發無法控制的大規模社區疫情，我們只能被迫提早進入與病毒共存的生活。因此，未來6周左右是關鍵！」

▲▼指揮中心指揮官陳時中4日視察桃園機場。（圖／攝影中心攝）

指揮中心4日公布國內新增4例（案17230、案17238-17240）本土個案，其中案17230為3日宣布的桃機清潔人員；案17238及案17239則是同職場工作人員，也是清潔人員，通勤時搭乘同班交通車，案17239於1/1起陸續出現疲倦、咳嗽、流鼻水症狀；案17240為防疫計程車司機，1/1出現咳嗽症狀，3人經衛生單位安排採檢後確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

陳時中表示，案17230的Ct值相當低，發病日1/2有喉嚨痛、發燒，緊急匡列同住家人，6人採檢陰性，因其身分為機場停車場洗手間清潔人員，緊急匡列同車通勤人員、停車場相關防疫計程車司機進行採檢；同車人員已經有2人確診，另有一名計程車司機確診。

指揮中心說明，案17230職場接觸者共25名，均已完成採檢（6名為職場接觸者、19名交通車乘客及司機），其中2名陽性（案17238、案17239），餘23名為陰性。