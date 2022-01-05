又有大魔王？　WHO警告：Omicron病例暴增恐催生「更危險變異株」

▲ 專家警告，確診數激增可能導致更危險的變種病毒出現。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron如野火般蔓延至世界各地，不過似乎沒有預料中嚴重，令人們開始期待大流行終結，回歸日常生活。但世界衛生組織（WHO）警告，全球Omicron病例激增可能導致更危險的新變異株出現。

《法新社》報導，攜帶大量突變的Omicron是迄今為止傳染力最強的變種病毒，但在各國住院率及死亡率都較低，有民眾樂觀期待，這支病毒可能演變成一種相對輕微的季節性疾病。但WHO歐洲區COVID事件負責人史摩伍德（Catherine Smallwood）警告，感染率不斷飆升可能帶來反效果。

史摩伍德說明，「Omicron傳播越廣，傳染、複製越多，產生新變種病毒的可能性就越大。Omicron可能導致死亡，也許比Delta少一些，但誰知道下一支變異株會變成怎樣。」

她指出，疫情爆發以來，歐洲累計超過1億起病例，光是2021年最後一周新增確診數就超過500萬，「幾乎使過去看到的情況相形見絀。我們正處於一個非常危險的階段，西歐感染率顯著上升，而此一趨勢的全面影響目前還不清楚。」

史摩伍德表示，儘管感染Omicron住院風險可能低於Delta，但整體來說，因Omicron確診數龐大，可能造成更大的威脅，「當病例大幅增加，很可能有更多人罹患重症，最後住院，甚至死亡。」

英國日增病例4日首度突破20萬，醫療系統陷入危機，因為Omicron感染潮導致人力短缺。史摩伍德預料，同樣的狀況也會在歐洲其他國家上演，「即便是完善且先進的衛生系統，目前也面臨困境。隨著Omicron導致病例上升，這種困境可能在整個區域蔓延。」

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