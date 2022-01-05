2包菸換大白菜　西安民眾「以物易物」連家教課都可以換馬鈴薯

記者魏有德／綜合報導

大陸西安疫情持續，封控區內的民眾曾一度面臨生活物資缺乏的困境，不過，隨著鄰居間互相交流不同需求，「以物易物」的方式也逐漸在封控區內成為一種特殊的現象。有網友在微博上貼出影片，影片顯示，一名屋主用兩包菸換得一顆大白菜，對方還附贈一根紅蘿蔔和番茄，引起外界關注。

▲有教師在群組內用家教課換取食物。（圖／翻攝微博）

除生活必需品外，也有網友在微博曬出家教課換蔬菜的對話截圖。一名教師在群組裡寫著，輔導教學一小時換3顆土豆（馬鈴薯），一名家長先是回覆，「幾年級的？」隨後又說，「土豆沒有，兩顆雞蛋和一顆西紅柿（番茄）可以嗎？」這名教師則是回應，「小學初中都可以（教），高中的可以試試。」

▲網友紛紛貼出和鄰居交換物資的對話截圖。（圖／翻攝微博）

對此，有網友評論，西安目前已經進入「以物易物」的階段，用土豆作為輔導費，不過，最可靠的通用「貨幣」應該是香菸，尤其是在現代社會中，物資短缺的特殊環境（監獄、戰後的城市），香菸往往是最有價的流通貨物。

▲西安封控區內鄰居間「以物易物」獲取需要的生活物資。（圖／翻攝微博）

也有網友乾脆在家裡製作手工麵包，將麵包作為換取生活物資的籌碼，除了發文紀念一下這種特殊情況，文末還不忘幽自己一默，「烤了一天麵包，跟鄰居們換了些緊缺的物資，幸好我有一技之長。」