　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對接台灣優勢！童振源首曝訪美20天跑10座城市　僑委會工作亮點一次看

 

 記者陶本和／台北報導

過去兩年來，新冠肺炎疫情席捲全球，對於要全世界跑透透，照顧每一位僑民的僑委會委員長童振源來說，工作更顯嚴峻，不過，他以數位化、資訊化、國際化的概念，成功整合僑務工作，在疫情趨緩之際，成功出訪美國10座城市，與當地僑界﹑商界等團體進行了面對面的溝通，在他的領導下，僑委會去年也繳出了一張亮眼的成績單。

童振源訪美完成3任務

「這趟到美國大概17天，加上飛機時間將近20天，這20天去了10座城市。」童振源說，這趟出訪有三個目的，第一個就是「台灣華語文中心」的開幕。

事實上，僑委會為掌握海外華語文市場擴展的契機，訂定了「海外華語文學習深耕計畫」，並在歐美地區設立18所「台灣華語文學習中心」，美國已成立15所，歐洲有3所（德國、英國、法國）。因此，童振源在美國疫情稍為趨緩之際，於8月29日至9月17日，率團出訪美國東西岸共計10座城市。

童振源說，他跟僑團、僑胞見面，他到僑委會以來，一年多時間幾乎都沒有出國，相較於過去的委員長，四年達成100萬公里，等於一年25萬公里，地球6圈半，可說是全世界在跑。

對於上任委員長後卻遲遲無法前往各地與僑界僑胞互動，童振源表示，大家可以理解是因為疫情因素，但美國在去年六月大量解封，很多僑胞也希望可以來互動，不過在討論過程中有一點曲折，因為美國在7月份疫情又回升，竄升到10萬、12萬（確診）。

童振源說，後來內部同仁討論，8月底到底要不要出訪時，他堅定地告訴同仁，僑胞都不怕了，那他們還怕什麼，僑胞就在那裡生活，都打了疫苗且不怕，那他為何不能夠出訪，「回來隔離是我們的責任，出去時候防疫工作應該不用擔心，如果擔心那僑胞生活怎麼辦？」因此，最終成功率團出訪，與在外僑胞面對面互動，不再只是透過視訊。

對於第三個出訪目的，童振源表示，「我非常重視僑青，我在泰國的時候就知道僑青的重要性。」他說，自己剛去泰國擔任駐泰代表時，泰國科技部副部長告訴他，只要把僑青的工作做好就成功了，因為僑青的潛力非常大，如果可以運用僑青，未來在整個產業，未來台灣文化傳承與僑團的發展都會非常成功，「這次我跟同仁說，每一個地方我都要跟僑青見面，跟青商會見面，10個城市基本上都有青商可以互動」。

▼僑委會委員長童振源專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼僑委會委員長童振源專訪。（圖／記者周宸亘攝）

僑委會2021年10大工作亮點

在疫情衝擊下，童振源雖然無法全世界跑透透，但他仍以資訊化、智慧化、全球化的概念，成功推動諸多僑務工作。他也列出10大僑委會在2021年的工作量點。

首先，就是推動「華語文中心」，僑委會在去年12月啟動台美教育倡議，僑委會負責僑校，全世界有1029家，美國有361家、歐洲68家，歐美加起來共有600多位台裔華語教師。

童振源說，去年成立了18所，目前都還不錯，不論是當地官員、國會議員、政商名流等都有參加，在去年到今年也編撰新的教科書，而且針對「成人」，這是第一次將教科書內容邁入成人，教科書名稱叫《來，學華語》。

第二部分，僑委會致力於對接台灣優勢，協助全球台商佈局發展，在今年3月份，有10大智庫組成「全球僑台商產業升級技術方案」。每一個智庫都做6件事，包括：設立單一數位聯絡窗口、整合手冊、直播介紹、參訪、進行交流，以及進行媒合工作。

第三部分是「培育青商，協助台商建立品牌」」。童振源說，他要培育青商的潛能，同時協助台商建立品牌，在去年辦理第一屆全球青商選拔賽，第一次辦就受到非常大歡迎。此外，在建立品牌方面，他則用共同通路來行銷，以最少成本透過官方網站、Line帳號、臉書，加上一些承辦單位各種數位行銷跟策展網站，把台商的品牌打造出來。

第四部分是「青年接班，培訓專業知識」。童振源說，首次舉辦全球青年僑務會議，來自25個國家、96位青年，透過各種溝通跟青商、青年會盡量來做交流，希望能達成四個目標，分別是：熟悉台灣、認同台灣、支持台灣，以及僑團傳承。

第五個部分是首創「越南國際醫療整合服務方案」。童振源說，他在泰國的時候認為，醫療是台灣很大的優勢，回到台灣之後也很快來推動，不過當時遇到三大瓶頸，分別是「金流、資訊流與人流」。在「金流」方面，大家到台灣但不認識台灣，不知道需要多少錢，這樣國際醫療很難做起來，所以需要保險公司；而「資訊流」方面，需要有轉介中心，否則大家不知道要到榮總，還是到台大，或是要看一位醫師；再來是「人流」問題，大家到台灣旅遊，需要各種協助，不是人來就來，有很多問題要解決。

童振源表示，他花了一年時間跟衛福部、台灣醫療健康產業卓越基金會溝通，與台灣48家醫院來參與計畫，最後金管會建議，只有越南可以做。不過，最終有五大特色，包括：醫療保險、線上醫療諮詢、當地國際醫療、國際醫療服務，以及回台健康檢查與醫美。

在新科技的應用上，僑委會去年也運用了AI帶動華語文學習的熱潮，例如，華語口說競賽、華語歌唱與作文比賽。舉例來說，今年僑委會辦理全球華語歌唱比賽，第一關就是用AI，第二關錄影，第三關進行專業錄影。

童振源說，僑委會跟師大團體合作，用人工智慧訓練、分級，海外考試第一關就用AI，第二關是監考，用這樣方式辦理全球性的競賽，運用科技擴大連結跟服務。

在僑委會整合僑界能量共同推動僑務工作。童振源說，僑委會總共262人，全世界有38個據點，共58位同仁，海內外加起來僅320位同仁，但要服務205萬台僑、4900萬華人，這是不可能的。

不過，童振源說，資源不會只有這樣，台灣資源跟海外僑界資源就是他的資源，今年他就從僑務委員開始進行調查，共有174位回應，表示願意幫助僑委會，資料列出來厚厚一疊。其中有46位希望針對「農業」進行協助，因此他找來農科院溝通，提出一個「國際農業代表」的方案，讓這些人擔任農科院國際農業代表，做三件事，包括：資訊推廣，幫農科院推出去，第二是協助台灣企業跟當地媒合，最後是協助海外台商回台投資農業。

▼僑委會委員長童振源專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼僑委會委員長童振源專訪。（圖／記者周宸亘攝）

值得一提的是，僑委會去年也成立「全球僑民法律諮詢顧問團」。童振源認為，在海外遇到最大困難之一，很重要因素是法律問題，法律問題如果寫錯，搞不好就是二、三十年成本。因此，他在泰國時就成立類似的機制，在回台之後，就跟全國律師聯合全聯會溝通，經過一年時間，今年八月正式成案，國內30位律師、海外37位律師，總共67位律師，可以針對法律進行諮詢。

談到第八個工作成績，童振源表示，他透過數位、多語言方式，進行招生留用人才，今年特別做網站、多國語言，尤其是印尼語跟越南語，招生手冊也必須要有兩個語言，所以今年錄取產學攜手合作學生專班破歷史紀錄。

另一個專班是「海外青年技術訓練班」，這已經58年歷史，過去多數是馬來西亞學生，現在遇到很大瓶頸，但後來在勞動部跟教育部支持下，現在可以給他兩年學位，且留在台灣工作。

「發揮草根外交力量，協助台灣加入國際組織。」童振源表示，這是第九項工作，雖然過去都有在做，但這兩年台灣受到的關注跟稱讚很多，他9月到紐約放天燈，也配合外交部呼籲各國正視台灣加入國際組織的聲音。

童振源說，今年也推動加入CPTPP，甚至台灣總會成立委員會，許多地方僑團跟僑務委員也都有投書或參加公聽會，台商更通過決議要跟當地政府來溝通。

最後，僑委會去年也協助解決農業問題，對外號召僑胞挺台灣農產品，包括企業團購、民眾採買，跟產地買、跟外銷買等，非常多企業響應跟支持，統計全球訂購台灣鳳梨有664噸，加工品以美國最多，新鮮品則是東南亞較多。

ET快訊
病癒肺部仍一片白！他遭Omicron可怕後遺症折磨　現況曝光
海豚媽媽目睹幼子重傷喪命　隔日重回傷心地也身亡
快訊／高雄遲緩兒遭球棒隊痛毆！　4嫌殺人未遂罪移送
高雄棒球隊痛毆遲緩兒！「每下都打頭」敲到噴血　母見影片心碎
開幕11年！101內知名餐廳月底停止營運
爽嗑麥當勞2主餐！　內行曝「省錢2點法」百元有找
快訊／桃機再傳3人確診　緊急匡列91清潔員送集中檢疫所

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

童振源打造智能僑委會新十大任務　2022第一天就交出「數位證書」

對接台灣優勢！童振源首曝訪美20天跑10座城市　僑委會工作亮點一次看

立陶宛設台灣代表處後續「3套劇本」　前外交官：中共吞不下這口氣

罷昶團體仿閃靈化屍妝送挑戰書　林昶佐大方收下

林昶佐反駁未幫萬華去除污名　「疫情剛爆發我第一個喊團結」

快訊／桃機8確診　國民黨：鄭文燦台中、台南、高雄跑透透

柯媽巧遇顏寬恒惹議　陳佩琪曝柯文哲私下嘆：顏跟我選第二任時待遇一樣

蔣萬安走進萬華　1月設心理、法律諮詢「雙服務」據點

影／馬英九、朱立倫唱《朋友》　轟蔡政府「核二三廠應暫緩除役」

打政績牌秀逾6千服務實績　林昶佐催不同意票：問政工作必須持續

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

童振源打造智能僑委會新十大任務　2022第一天就交出「數位證書」

對接台灣優勢！童振源首曝訪美20天跑10座城市　僑委會工作亮點一次看

立陶宛設台灣代表處後續「3套劇本」　前外交官：中共吞不下這口氣

罷昶團體仿閃靈化屍妝送挑戰書　林昶佐大方收下

林昶佐反駁未幫萬華去除污名　「疫情剛爆發我第一個喊團結」

快訊／桃機8確診　國民黨：鄭文燦台中、台南、高雄跑透透

柯媽巧遇顏寬恒惹議　陳佩琪曝柯文哲私下嘆：顏跟我選第二任時待遇一樣

蔣萬安走進萬華　1月設心理、法律諮詢「雙服務」據點

影／馬英九、朱立倫唱《朋友》　轟蔡政府「核二三廠應暫緩除役」

打政績牌秀逾6千服務實績　林昶佐催不同意票：問政工作必須持續

2022新年限定美妝盤點！倩碧小花腮紅變虎頭打亮盤、蘿拉蜜思透明蜜粉送粉撲

童振源打造智能僑委會新十大任務　2022第一天就交出「數位證書」

對接台灣優勢！童振源首曝訪美20天跑10座城市　僑委會工作亮點一次看

兩年前「偷吃親妹閨蜜」女星忍痛原諒　男友再爆出軌認：有私生子

快訊／高雄遲緩兒遭球棒隊痛毆！頭部噴血求饒　4嫌殺人未遂罪移送

梁赫群終於放過孔劉！最新模仿「經典韓劇男星」網驚：這次真的像了

本月下旬美國西南岸貨櫃航班增至6班　運價都是報每大箱2萬美元起

高雄球棒隊痛毆遲緩兒！「每下都打頭」敲到噴血　母見影片心碎

台大木子小姐墜樓亡「手機藏一封信」　男友見遺體痛哭：沒保護好她

神犬德牧後院玩瘋抬2爪「自行堆雪球」　網看傻：沒喝孟婆湯？

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

政治熱門新聞

快訊／新北即日加嚴檢疫　侯友宜下令防疫司機旅館人員全面打第三劑

韓國瑜復出時間有玄機！　黃暐瀚揪一關鍵：他顯然沒有要等了

柯文哲冷風中獨站40分鐘　莊瑞雄爆：蔡英文其實很不開心

她喊「2人發抖中」：韓國瑜2024繼續選總統

北市某幼兒園74人採檢陰性「明天復課」

林昶佐買北市第4間房！　童仲彥：4400萬元哪來的

快訊／Omicron攻破國門 　新北「31篩檢站」地點一次看

退休將校變中科院肥貓！　靠一招爽領12萬高薪

柯文哲若當選總統　陳揮文：我離開台灣

藍營傳動員「癱瘓返鄉列車」Line對話曝　民進黨：應查清楚說明白

「型男媒體人」搶灘2022北市長選戰？　他認了：確實有被放進藍營民調

立陶宛總統稱用「台灣」開館是個錯誤　外交部：力挺決心不變

柯媽當顏寬恒面嗆豪洨白賊！四叉貓道歉

F-16V證實曾跟共軍殲16交手過！　大象漫步震撼畫面曝光

更多熱門

相關新聞

僑生直播主競賽創意分享臺灣之美

僑生直播主競賽創意分享臺灣之美

僑生直播主競賽活動邁入第二屆，今年以「Taiwan Life, On Live!」為主題，邀請在臺僑生分享疫情期間在臺灣生活及就學故事，吸引包括來自泰國、印尼、越南、緬甸及馬來西亞等東南亞各國超過百位學生參賽，12月9日決賽，馬來西亞僑生鄭光蓁拿下冠軍，僑委會委員長童振源親自頒獎，勉勵在臺僑生。

挨批不中立　僑委會：合法正當

挨批不中立　僑委會：合法正當

藍批僑委會談公投違法　民進黨：別只會扭曲法令或派人鬧場

藍批僑委會談公投違法　民進黨：別只會扭曲法令或派人鬧場

「泰國僑胞常關心李應元」　童振源：今晚全球僑胞都哀慟

「泰國僑胞常關心李應元」　童振源：今晚全球僑胞都哀慟

僑胞盼居家檢疫　蘇貞昌指示指揮中心考量

僑胞盼居家檢疫　蘇貞昌指示指揮中心考量

關鍵字：

僑委會童振源

讀者迴響

熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

《雪降花》「Jisoo同學」金美秀驟逝　「死因保密」享年30歲

臥龍洞3屍命案！情侶檔今解剖

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

點名打2劑這牌疫苗　前台大醫憂心

「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒讓46萬人朝聖

Netflix「1月下架片單」一整排經典神作！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面