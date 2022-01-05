對接台灣優勢！童振源首曝訪美20天跑10座城市　僑委會工作亮點一次看

記者陶本和／台北報導

過去兩年來，新冠肺炎疫情席捲全球，對於要全世界跑透透，照顧每一位僑民的僑委會委員長童振源來說，工作更顯嚴峻，不過，他以數位化、資訊化、國際化的概念，成功整合僑務工作，在疫情趨緩之際，成功出訪美國10座城市，與當地僑界﹑商界等團體進行了面對面的溝通，在他的領導下，僑委會去年也繳出了一張亮眼的成績單。

童振源訪美完成3任務

「這趟到美國大概17天，加上飛機時間將近20天，這20天去了10座城市。」童振源說，這趟出訪有三個目的，第一個就是「台灣華語文中心」的開幕。

事實上，僑委會為掌握海外華語文市場擴展的契機，訂定了「海外華語文學習深耕計畫」，並在歐美地區設立18所「台灣華語文學習中心」，美國已成立15所，歐洲有3所（德國、英國、法國）。因此，童振源在美國疫情稍為趨緩之際，於8月29日至9月17日，率團出訪美國東西岸共計10座城市。

童振源說，他跟僑團、僑胞見面，他到僑委會以來，一年多時間幾乎都沒有出國，相較於過去的委員長，四年達成100萬公里，等於一年25萬公里，地球6圈半，可說是全世界在跑。

對於上任委員長後卻遲遲無法前往各地與僑界僑胞互動，童振源表示，大家可以理解是因為疫情因素，但美國在去年六月大量解封，很多僑胞也希望可以來互動，不過在討論過程中有一點曲折，因為美國在7月份疫情又回升，竄升到10萬、12萬（確診）。

童振源說，後來內部同仁討論，8月底到底要不要出訪時，他堅定地告訴同仁，僑胞都不怕了，那他們還怕什麼，僑胞就在那裡生活，都打了疫苗且不怕，那他為何不能夠出訪，「回來隔離是我們的責任，出去時候防疫工作應該不用擔心，如果擔心那僑胞生活怎麼辦？」因此，最終成功率團出訪，與在外僑胞面對面互動，不再只是透過視訊。

對於第三個出訪目的，童振源表示，「我非常重視僑青，我在泰國的時候就知道僑青的重要性。」他說，自己剛去泰國擔任駐泰代表時，泰國科技部副部長告訴他，只要把僑青的工作做好就成功了，因為僑青的潛力非常大，如果可以運用僑青，未來在整個產業，未來台灣文化傳承與僑團的發展都會非常成功，「這次我跟同仁說，每一個地方我都要跟僑青見面，跟青商會見面，10個城市基本上都有青商可以互動」。

▼僑委會委員長童振源專訪。（圖／記者周宸亘攝）



僑委會2021年10大工作亮點

在疫情衝擊下，童振源雖然無法全世界跑透透，但他仍以資訊化、智慧化、全球化的概念，成功推動諸多僑務工作。他也列出10大僑委會在2021年的工作量點。

首先，就是推動「華語文中心」，僑委會在去年12月啟動台美教育倡議，僑委會負責僑校，全世界有1029家，美國有361家、歐洲68家，歐美加起來共有600多位台裔華語教師。

童振源說，去年成立了18所，目前都還不錯，不論是當地官員、國會議員、政商名流等都有參加，在去年到今年也編撰新的教科書，而且針對「成人」，這是第一次將教科書內容邁入成人，教科書名稱叫《來，學華語》。

第二部分，僑委會致力於對接台灣優勢，協助全球台商佈局發展，在今年3月份，有10大智庫組成「全球僑台商產業升級技術方案」。每一個智庫都做6件事，包括：設立單一數位聯絡窗口、整合手冊、直播介紹、參訪、進行交流，以及進行媒合工作。

第三部分是「培育青商，協助台商建立品牌」」。童振源說，他要培育青商的潛能，同時協助台商建立品牌，在去年辦理第一屆全球青商選拔賽，第一次辦就受到非常大歡迎。此外，在建立品牌方面，他則用共同通路來行銷，以最少成本透過官方網站、Line帳號、臉書，加上一些承辦單位各種數位行銷跟策展網站，把台商的品牌打造出來。

第四部分是「青年接班，培訓專業知識」。童振源說，首次舉辦全球青年僑務會議，來自25個國家、96位青年，透過各種溝通跟青商、青年會盡量來做交流，希望能達成四個目標，分別是：熟悉台灣、認同台灣、支持台灣，以及僑團傳承。

第五個部分是首創「越南國際醫療整合服務方案」。童振源說，他在泰國的時候認為，醫療是台灣很大的優勢，回到台灣之後也很快來推動，不過當時遇到三大瓶頸，分別是「金流、資訊流與人流」。在「金流」方面，大家到台灣但不認識台灣，不知道需要多少錢，這樣國際醫療很難做起來，所以需要保險公司；而「資訊流」方面，需要有轉介中心，否則大家不知道要到榮總，還是到台大，或是要看一位醫師；再來是「人流」問題，大家到台灣旅遊，需要各種協助，不是人來就來，有很多問題要解決。

童振源表示，他花了一年時間跟衛福部、台灣醫療健康產業卓越基金會溝通，與台灣48家醫院來參與計畫，最後金管會建議，只有越南可以做。不過，最終有五大特色，包括：醫療保險、線上醫療諮詢、當地國際醫療、國際醫療服務，以及回台健康檢查與醫美。

在新科技的應用上，僑委會去年也運用了AI帶動華語文學習的熱潮，例如，華語口說競賽、華語歌唱與作文比賽。舉例來說，今年僑委會辦理全球華語歌唱比賽，第一關就是用AI，第二關錄影，第三關進行專業錄影。

童振源說，僑委會跟師大團體合作，用人工智慧訓練、分級，海外考試第一關就用AI，第二關是監考，用這樣方式辦理全球性的競賽，運用科技擴大連結跟服務。

在僑委會整合僑界能量共同推動僑務工作。童振源說，僑委會總共262人，全世界有38個據點，共58位同仁，海內外加起來僅320位同仁，但要服務205萬台僑、4900萬華人，這是不可能的。

不過，童振源說，資源不會只有這樣，台灣資源跟海外僑界資源就是他的資源，今年他就從僑務委員開始進行調查，共有174位回應，表示願意幫助僑委會，資料列出來厚厚一疊。其中有46位希望針對「農業」進行協助，因此他找來農科院溝通，提出一個「國際農業代表」的方案，讓這些人擔任農科院國際農業代表，做三件事，包括：資訊推廣，幫農科院推出去，第二是協助台灣企業跟當地媒合，最後是協助海外台商回台投資農業。

▼僑委會委員長童振源專訪。（圖／記者周宸亘攝）



值得一提的是，僑委會去年也成立「全球僑民法律諮詢顧問團」。童振源認為，在海外遇到最大困難之一，很重要因素是法律問題，法律問題如果寫錯，搞不好就是二、三十年成本。因此，他在泰國時就成立類似的機制，在回台之後，就跟全國律師聯合全聯會溝通，經過一年時間，今年八月正式成案，國內30位律師、海外37位律師，總共67位律師，可以針對法律進行諮詢。

談到第八個工作成績，童振源表示，他透過數位、多語言方式，進行招生留用人才，今年特別做網站、多國語言，尤其是印尼語跟越南語，招生手冊也必須要有兩個語言，所以今年錄取產學攜手合作學生專班破歷史紀錄。

另一個專班是「海外青年技術訓練班」，這已經58年歷史，過去多數是馬來西亞學生，現在遇到很大瓶頸，但後來在勞動部跟教育部支持下，現在可以給他兩年學位，且留在台灣工作。

「發揮草根外交力量，協助台灣加入國際組織。」童振源表示，這是第九項工作，雖然過去都有在做，但這兩年台灣受到的關注跟稱讚很多，他9月到紐約放天燈，也配合外交部呼籲各國正視台灣加入國際組織的聲音。

童振源說，今年也推動加入CPTPP，甚至台灣總會成立委員會，許多地方僑團跟僑務委員也都有投書或參加公聽會，台商更通過決議要跟當地政府來溝通。

最後，僑委會去年也協助解決農業問題，對外號召僑胞挺台灣農產品，包括企業團購、民眾採買，跟產地買、跟外銷買等，非常多企業響應跟支持，統計全球訂購台灣鳳梨有664噸，加工品以美國最多，新鮮品則是東南亞較多。