藍批僑委會談公投違法　民進黨反擊：不要只會扭曲法令或派人鬧綠營場

▲國民黨立委溫玉霞、費鴻泰召開記者會，批僑委會違反行政中立。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨立法院黨團22日舉行記者會指出，僑委會委員長童振源與世界台商會長開視訊會議，將議題導向「台商擔心如果公投通過，將會對台美貿易產生重大影響」，違反行政中立。對此，民進黨發言人周江杰表示，國民黨為了轉移自家縣市長與黨中央立場分歧的焦點，扭曲行政中立規定，奉勸國民黨認真向民眾和黨籍縣市長說明公投立場，不要只會扭曲法令或派人來綠營的公投說明會鬧場。

周江杰指出，公投本來就是民眾針對政府重大政策、法律等行使直接民權的方式，政府有義務讓民眾可以獲得完整資訊，行政機關作為公投提案的相關關係人，本來就要向社會說明，這是民主國家的常態，國民黨鬧事還不許別人辯護，真的是很奇怪。

▲僑委會委員長童振源。（資料照／記者屠惠剛攝）



周江杰提到，在世界台商總會號召下，僑委會與各洲台商總會、僑界領袖以視訊會議方式，討論台美經貿關係及台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的衝擊，與會者紛紛以個人立場擔憂「反美豬公投」，恐會造成台灣加入CPTPP與台美經貿之間的障礙。

「只是跟國民黨意見不同，就要被拿出來抹黑、打擊嗎？」周江杰進一步表示，若照國民黨誣控的標準，馬前總統2013年出席世界台商總會會議，說明簽署兩岸服務貿易協議，難道也是濫用行政資源？請國民黨不要自己黨內意見分歧，就要亂扯不相干的規定。