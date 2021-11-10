僑胞訂不到防疫旅館盼居家檢疫　蘇貞昌指示指揮中心充分考量

▲僑委會委員長童振源。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委溫玉霞10日表示，許多僑胞想要回到台灣過年，卻礙於訂不到防疫旅館，呼籲能夠比照去年施行的居家隔離，要求僑委會與中央流行疫情指揮中心進行溝通。對此，僑委會委員長童振源回應，行政院長蘇貞昌已經指示指揮中心，希望能夠充分考量各種狀況。

立法院外交及國防委員會10日審查「111年度中央政府總預算案關於僑務委員會主管收支公開及機密部分」及「111年度中央政府總預算案附屬單位預算關於僑務委員會主管信託基金」，並邀請童振源等人列席備詢。

溫玉霞質詢時提及，政府希望僑生返國唸書，蘇貞昌上週在立法院也說，「因為疫情確實不能回國，可以放寬」，詢問童振源是否有找教育部長潘文忠商量，因為僑生的就學及輔導辦法，從2011年開始到現在已經超過10年，辦法應該要再更改一下。

溫玉霞說，這些學生是去年返國，卻礙於當地鎖國、沒辦法回去，並不是不想回去，這牽涉到僑生的資格會喪失，「不然要讀書、考試的時間要到了，這都不公平」，僑委會應該盡快協調。

童振源表示，蘇貞昌日前在立法院特別提到，如果是因為疫情的關係，可以有些放寬的可能性，自己也在6日也跟潘文忠通過電話，教育部會從更完善的面向思考，讓僑生有更完善、周全的回國辦法。

童振源也說，僑委會8日也已經發函給各外館，請駐外同仁報回兩樣資料，包括外交部發布的紅色旅遊警戒，「公告期限有多久，東南亞國家都超過1年半」。

童振源說明，以現在封國封城的狀況，「有些國家如果沒有居留權，是沒有辦法進去的」，這種情況應該要特別考量，僑委會9日也特別發函教育部，教育部會盡快研擬，這是非常急迫的事情。

另外，溫玉霞也問，許多僑胞想要回到台灣過年，卻礙於訂不到旅館，希望僑委會替僑胞爭取，如果回來打完2劑新冠肺炎疫苗，又有上飛機前3天的PCR檢測證明，然後下飛機再做檢測，能否比照去年疫情剛開始時，可以實施居家隔離。

對此，童振源表示，僑委會收到非常多僑胞的訊息，而且也非常關切，僑委會副委員長徐佳青每週都親自參加指揮中心的疫情應變會議，他本人也特別出席蘇貞昌主持的疫情擴大會議，會中都有特別表達僑胞的希望，包括希望回來隔離能夠縮短、開放居家檢疫等。

童振源說明，這些聲音蘇貞昌都聽到了，也指示指揮中心能夠充分考量各種狀況，一方面要能夠兼顧國內疫情的穩定及防疫需求，二方面也希望能夠讓僑胞順利回來，包括很多僑胞訂不到旅館，都會努力再跟指揮中心溝通，希望獲得更周全的處理辦法。