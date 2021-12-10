東南亞僑生直播主競賽大玩創意　用鏡頭分享臺灣之美

▲「僑生直播主競賽」活動邁入第二屆，今年以「Taiwan Life, On Live!」為主題超過百位學生參賽。（圖／僑委會提供，下同）

國際中心／綜合報導

第二屆「僑生直播主競賽」活動於12/9進行決賽並同步公開直播，今年以「Taiwan Life, On Live!」為主題，邀請在臺僑生分享疫情期間在臺灣生活及就學故事，吸引包括來自泰國、印尼、越南、緬甸及馬來西亞等東南亞各國超過百位學生參賽，僑生們透過自媒體影片分享第一手資訊，以僑居地語言發揮創意分享在臺求學的美好與優勢，展現年輕世代的青春活力。最後由來自馬來西亞的僑生鄭光蓁拿下冠軍，僑委會委員長童振源親自頒獎，也勉勵在臺僑生繼續追逐夢想，展現才華，在世界舞臺上大放異彩。

▲來自馬來西亞的僑生鄭光蓁(右)贏得冠軍，由僑委會委員長童振源(左)親自頒獎。

童振源表示，今年的「僑生直播主競賽」收到76件作品，比去年第一屆競爭更激烈，很開心僑委會近年來透過舉辦類似創新多元的競賽活動，建構僑生們互動及展現自我的平臺。畢竟過去兩年，僑生們離鄉背井又碰上疫情，要回到僑居國相當不容易，但藉由這樣的直播主競賽，用家鄉話訴說在臺灣平安健康，甚至有所成就，不僅能讓僑居國的親屬們感到放心，也同時讓僑居國的學弟學妹，更了解大家在臺灣的生活和發展，歡迎他們有機會也到臺灣來念書。

▲僑委會委員長童振源勉勵參賽僑生發揮在臺所學，未來能在國際舞台大放異彩。

童振源說，為協助僑生度過疫情，僑委會特別擴大發放各校工讀金和學習扶助金補助名額，額度擴增到1,600位，除了給予生活的補貼，也致力提供僑生們更優質的學習環境。目前在臺灣的僑生超過3萬人，如果大家都能發揮在臺灣所學，結合僑居母國的語言優勢、文化和社會網絡，相信對未來無論是求職或創業，都有加乘效果，僑委會也將持續輔導大家，並給予更寬廣的就業市場環境，希望盡可能留住僑生人才在臺灣工作，讓僑生所具備的多元文化背景，增進臺灣與僑居國雙向互惠繁榮發展。

▲僑生發揮創意分享在台灣生活的酸甜苦辣。

▲入圍15強的選手們參賽表現透過僑委會臉書平臺即時直播上線，是相當具專業性的挑戰。

今年「僑生直播主競賽」移至ETtoday攝影棚舉辦，入圍15強的選手們參賽表現透過僑委會臉書平臺即時直播上線，堪稱是專業級的挑戰。不僅有專業評審嚴格檢視、參賽者的網路人氣也納入評選考驗，僑生同學們現場展現強大的韌性與抗壓性，以其在地語言分享疫情期間在臺灣生活的酸甜苦辣，最後選出八組優勝選手，從童振源手中接下獎座與獎金。來自國立中山大學冠軍鄭光蓁，臉上喜悅更是藏不住，他說凌晨從高雄搭客運北上，匆促吃了早餐，再轉搭捷運到達比賽現場，一路只在車上補眠，還好辛苦都是值得，如今有五萬元獎金入袋，相信所有疲勞都在獲獎瞬間，一掃而空。