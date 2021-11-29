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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

僑委會談公投挨批不中立　童振源回擊：行政一體合法正當

▲▼立法院外交及國防委員會 外交部長吳釗燮 僑委會委員長童振源 國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲童振源。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

日前僑委會委員長童振源找世界台商會長開線上會議，反對反萊豬，被國民黨批評違反行政中立。童振源今（29日）強調，僑委會並無違反行政中立之問題，行政院所屬部會，應配合本於政策說明的職責，也應該主動積極對外宣講，不但合法的，也是正當的、應該的。

童振源表示，日前公投法主管機關中選會主委李進勇重申，行政院在公投過程中是反方立場，必須提出對公投案的意見書，中選會也會刊登公報；此外，在中選會辦理的電視意見發表會，行政院代表也是反方代表，要為公投案提出說明或辯護，沒有所謂違反行政中立問題。

童振源指出，行政院長蘇貞昌多次在院會中指示，12月18日的公投性質上跟選舉是不一樣的，行政院是公投的反方、是當事人，行政院作為最高行政機關，有責任、有義務向人民報告、說明政府不同意四個公投案的立場與理由，基於行政一體，行政院所屬部會，原則上都應該要配合本於政策說明的職責，也應該主動積極對外宣講說明，不但是合法的，也是正當的，也是應該的。

童振源提到，針對年底公投，僑委會遵守中立法、公投法的相關規範，尊重中立法之法制主管機關銓敘部及公投法之法制主管機關中選會意見，同時遵守行政院指示各部會對外說明行政院反對公投案的政策立場。

童振源強調，政府基於政策推動的權責，僑委會有對外說明公投案的責任與義務，對於公民投票案所涉及的重大政策，有責任透過各種管道及方式，向全球僑胞說明反對公投案的政府政策立場，即時澄清相關訊息，並無違反行政中立之問題。

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