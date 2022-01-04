隔離享當季鮮果！台東鳯梨釋迦鮮凍即食包　直送防疫旅館

▲以冷凍技術研發出截切鮮凍鳳梨釋迦便利包，方便實用且保持營養，解凍後也能呈現鮮果的風味。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為讓更多民眾品嘗台東鳳梨釋迦的酸甜美味，縣長饒慶鈴2日帶著新推出的鮮凍鳳梨釋迦便利包直送台北防疫旅館，希望將滿滿的祝福分享給入住旅客。饒慶鈴表示，縣府針對小家庭開發的鮮凍即食包非常便利，特別再度北上行銷，感謝台北旅館公會加碼購買1萬包，期盼透過全民行動力挺台東優質水果，產地直購最新鮮！

台東鳳梨釋迦正值產季，不過，今年冬天鳳梨釋迦銷售面臨挑戰，縣府除了積極開拓全聯、全家及家樂福等通路市場，也積極接洽企業團購，另將持續輔導農會及農民朋友生產優質果品，以冷凍或加工方式打入國際市場，創造農民更多收益。

▲縣長饒慶鈴再度北上直送鮮凍鳳梨釋迦便利包。

饒慶鈴表示，此次特別以冷凍技術研發出截切鮮凍鳳梨釋迦便利包，方便實用且保持營養，解凍後也能呈現鮮果的風味，台東縣政府先提供共16888份鮮凍鳳梨釋迦給全台北市163間防疫旅館、11450 間房，給入住防疫旅館的旅客，讓年節返台的民眾可以嚐到釋迦的美味，也使隔離的防疫餐更營養豐富。

▲饒慶鈴期盼透過全民行動力挺台東優質水果，產地直購最新鮮。

饒慶鈴也特別感謝台北旅館公會韋建華理事長及所有業者朋友一直以來都非常力挺台東農業，無論是台東夏雪還是台東釋迦，每到產季都會將台東的優質農業分享給台北市民朋友，讓台東優質農業在台北市民心中漸漸累積形象，今年的鳳梨釋迦的推廣行銷也更加有默契及效率。

饒慶鈴強調，面對1月份過年前萬噸的鳳梨釋迦採收量，期盼透過全民行動力挺台東優質水果，歡迎縣民及全國鄉親、機關團體能夠踴躍前往各通路平台或線上購買，以實際作為支持農民，請大家一起支持，把好釋帶回家，讓代表台東最甜蜜的祝褔送給親朋好友，過年吃釋迦，好釋攏底迦。

▲台北旅館商業同業公會韋建華理事長表示，台東優質的農產非常值得推薦給國人，無論是夏雪及釋迦，都受到各界的喜愛。



台北旅館商業同業公會韋建華理事長表示，台東優質的農產非常值得推薦給國人，無論是夏雪及釋迦，都受到各界的喜愛，尤其今年鳳梨釋迦產季遇到銷售上的困難，已於第一時間訂購1000盒鳳梨釋迦外，也於記者會直接響應饒慶鈴縣長，分享鮮凍鳳梨釋迦便利包給防疫旅館的民眾，拋磚引玉希望能夠為台東農民帶來更多訂單。

※買釋迦看這邊：

台東釋迦專屬網頁：www.gogotaitung.com/pages/台東釋迦

若有任何相關購買資訊，歡迎民眾洽詢台東農產公司（089）328-088