第三劑10萬人僅700預約　柯文哲：疫情沒來不想打，來了又呱呱叫

記者袁茵／台北報導

中央開放接種第二劑滿5個月者可以打第三劑疫苗，且各種廠牌都有，使台北市政府自3日開啟「北市疫苗預約系統」，提供「週週預約」服務。不過台北市長柯文哲3日坦言，北市可以打第三劑疫苗的人有10萬，但今天早上僅只有700人登記，民眾只要疫情還沒來就不想打，疫情一來就呱呱叫。

針對先前曾說要討論高風險人員提早打第三劑疫苗，且部分人員未打第3劑考慮開罰，柯文哲3日上午10時30分出席熊好券抽籤記者會時回應，歐盟是打完第二劑疫苗間隔6個月可打第三劑，而台灣則是間隔5個月，其實已經比歐盟還早一個月了。

▲柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲提及，有8類人被視為免疫低下，常見的就是洗腎患者、愛滋病患者、器官移植者等，只要第二劑打滿4週就可接種第三劑疫苗，並再過5個月打第四劑，指揮中心指揮官陳時中後面那排的都是他同事，只要能夠按照專業，那「問題也不大。」

面對疫苗問題，柯文哲直言，台灣人個性就是「一窩蜂」，現在疫情趨緩「大家就沒意識」，北市9時開放疫苗預約系統，結果30分鐘只有700人登記，但北市符合可打第三劑疫苗標準的人有10萬，代表大家「皮」，人都是這樣，「疫情還沒來時就皮皮的、不想打，疫情來就呱呱叫！」勸大家趕快把第三劑疫苗打滿。

至於這700名預約的人是否能領到禮券？柯文哲坦言，「我不太贊成。」因為自己個健康自己顧，打疫苗是為了自身健康，不是為了禮品券，「這實在是⋯國民個性要改變，不可以這樣。」