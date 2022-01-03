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爆首起Omicron本土！　柯文哲指示：中正區某防疫旅館「即日起退場」

▲▼柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市有2間中正區某防疫旅館疑似群聚，其中一間防疫旅館的3名確診者感染Omicron變異株，指揮中心3日將案17058和案17099改為本土，成為全台首例Omicron本土個案。台北市副市長黃珊珊表示，由於專家判定空調上面有些縫隙，所以中正區該間防疫旅館即日起不再收租檢疫旅客，並從「防疫旅館」名單退場。

關於北市3家防疫旅館疑似群聚案件，《東森新媒體ETtoday》統計，第一間是2021年12月中旬爆出的中正區某防疫旅館，共有2人確診（案16859、案16870）染Delta變異株；第二間是2021年12月下旬的另一間中正區某防疫旅館，共有3人確診（案17058、案17085、案17099）感染Omicron變異株，指揮中心於1月2日表示為「疑似群聚」；而第三間則是1月2日爆出的案16941、案17181感染Delta病毒，則是中山區某防疫旅館，目前也是「疑似群聚」。

指揮中心指揮官陳時中3日指出，依據基因定序及病毒量追蹤結果，推斷最可能傳播鏈為案17085分別傳給案17058、案17099後，各自產生兩位點的改變，因此將案17058、案17099由境外移入改判為本土病例。

▲黃珊珊出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

針對案17058、案17099改列本土，成為全台首例Omicron本土個案，黃珊珊3日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時回應，已經有請示台北市長柯文哲，即日起中正區這間防疫旅館不再收租檢疫旅客，「先讓它退場。」當時有3人確診，北市就讓檢疫旅客安排至其他地方，所以目前是沒有旅客的狀態。

黃珊珊表示，該間中正區某防疫旅館後面的訂房檢疫者，北市府會全部接管，並安排檢疫者去其他地方居住，而該旅館只要靜置7天且完成清消，就可以變成一般防疫旅館，完成安全檢查後可做其他處理，例如恢復成一般旅館。

被問到感染途徑？黃珊珊說，目前還在檢查，但經過專家調查，在空調上有些縫隙，例如在樓下噴氣體，但樓上卻可以測得到，代表隔間沒有隔完全，所以北市讓該間防疫旅館暫停收檢疫旅客，除非硬體設備改善完成，才有可能恢復成防疫旅館，不然就先退場，做回一般旅館。

被問到另一間爆疑似群聚的中正區某防疫旅館處理方式？黃珊珊說，案16859已經改列本土，那間防疫旅館應該不是旅館的問題，北市已有派人確認空調沒問題，可能是人員送餐時接觸到門把，而檢疫旅客又碰到該門把，產生交叉感染的可能性，應是員工動線沒處理好。

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