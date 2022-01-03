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omicron傳染力增33%　陳其邁喊話中央：居隔者應一致住集中檢疫所

▲▼陳其邁要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁喊話中央，建議居隔者全國一致入住集中檢疫所。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

農曆新年即將要到來，近期已經進入旅外民眾返鄉旺季，但台北有3家防疫旅館爆疑似群聚，讓外界擔憂。高雄市長陳其邁今（3）日喊話中央，在高雄，居家隔離要住在防疫旅館，建議居隔者應該全國一致都住到集中檢疫所，這會是一個比較好的做法。

北市2日再增加1間防疫旅館爆出疑似群聚，分別為案16941、案17181感染Delta病毒，北市累計有3家防疫旅館爆疑似群聚。陳其邁今天指出，針對高雄防疫旅館部分，從兩個禮拜前就全面清查，他也親自到很多防疫旅館，包括空調、建物、動線等，整個相關防疫都全面來加強。

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陳其邁提醒，以現在的一些data來看，omicron它的感染力比Delta病毒傳染力增加大概33%左右，在很多國家已經變成流行的主流病毒株。所以有兩件事情要做，第一個趕快打第三劑，omicron跟過去的病毒株比較起來，傳染率增加33%，不要想說沒被傳染或症狀不輕就不打，因為這樣的傳染力會變成在防疫上的困難。

▲▼陳其邁要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁先前率團隊展開高雄防疫旅館稽查，確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

第二個就是在防疫旅館、固守邊境的這個部分，陳其邁說，希望鼓勵大家，假如能夠選擇方案的時候，盡量14天都住在防疫旅館。雖然高雄市已經是最嚴，但是市府還在加強措施，有要求在6、70家的這個防疫旅館裡面，整體的動線、接觸、人員、空調等等進行加強。

陳其邁說，居家隔離的部分，在高雄是要求要住在防疫旅館，但他建議，假如真的是有可能被接觸的接觸者，有很高的風險可能會染疫，建議中央，是不是能全國一致讓居隔者住到集中檢疫所，這會是一個比較好的做法。

目前針對高雄防疫旅館部分，局處聯合稽查已經進行一輪，陳其邁說，從今天開始進行第二輪的聯合稽查，因為omicron的傳染力非常強，所以還是要提醒大家，不要掉以輕心，尤其過年，從昨天今天開始已經進入開始返鄉的旺季。

另外高雄在快篩的部分，也有幾個程序是有比其他或中央規定嚴格，陳其邁說，針對篩檢次數、提供快篩試劑的部分，有比較多、比較密集的篩檢，所以簡單講，飯店顧好、篩檢強化、疫苗趕快打第三劑，最後居家隔離個案建議中央能夠一致性作法，到集中檢疫所。

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