傳北市爆6間防疫旅館擴大群聚　黃珊珊澄清：僅先前公布的3家

▲台北市副市長黃珊珊2日召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

北市2日再增加1間防疫旅館爆出疑似群聚，分別為案16941、案17181感染Delta病毒，北市累計有3家防疫旅館爆疑似群聚。不過2日晚間有媒體爆出，北市總計6家防疫旅館群聚事件，疑似群聚擴大，對此，台北市副市長黃珊珊3日回應，並無6家擴大群聚感染一事。

有媒體2日晚間報導，北市又新增另外2間防疫旅館群聚案件，且另有1間尚待確認，北市總計6家防疫旅館疫情拉警報。對此，台北市副市長黃珊珊和台北市觀傳局3日表示，台北市的防疫旅館目前並沒有擴大群聚感染，也非6家，之前已經公佈的3間目前都在掌控中，媒體報導顯然未經查證，特此澄清說明。

關於北市3家防疫旅館疑似群聚案件，《東森新媒體ETtoday》統計，第一間是2021年12月中旬爆出的中正區某防疫旅館，共有2人確診（案16859、案16870）染Delta變異株；第二間是2021年12月下旬的另一間中正區某防疫旅館，共有3人確診（案17058、案17085、案17099）感染Omicron變異株，指揮中心於1月2日表示為「疑似群聚」；而第三間則是1月2日爆出的案16941、案17181感染Delta病毒，則是中山區某防疫旅館，目前也是「疑似群聚」。

黃珊珊2日說明，北市於1日接到案17181確診通報該案為30多歲本國籍男性，於2021年12月12日於中國大陸入境，返台時入住到北市某家防疫旅館，直至12月26日居家檢疫期滿後，進行7天自主健康管理，但到了自主健康管理第6天（1月1日）身體不適，使用家用快篩劑測出陽性。

黃珊珊提及，個案因為已進入自主健康管理第6天，所以有和同住家人生活、外出行程，確診時Ct值為18.1，2日再採Ct值19，屬於傳染性高、風險較高個案，且因為有社區足跡，「是我們比較擔心的。」

黃珊珊表示，案17181確診後，北市做調查時發現，案17181先前入住的防疫旅館隔壁房曾確診（案16941），所以「可能與防疫旅館有關係」，因此北市擴大採檢該間防疫旅館的同樓層、上下樓層，總計25名檢疫者、10名員工和165名幼兒園師生。