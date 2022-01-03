　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

這個埤塘公園好多牛　桃園青埔青禾藝術公園景觀有典故

▲桃園青埔青禾藝術公園，牛景觀有典故。（圖／桃管處提供）

▲5-5號池原舊名「赤牛稠」，因此，未來園區內將可見童趣吉祥物「赤牛牛」。（圖／桃管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

這個埤塘公園為何這麼多牛？桃園市長鄭文燦3日出席位於青埔公2公園的「桃園大圳5-5號池綠美化景觀工程暨裝置藝術」開工典禮表示，5-5號池原舊名「赤牛稠」。因此，未來公園入口處設置童趣吉祥物「赤牛牛」，園內還有座牛造型的溜滑梯，以及380公尺景觀步道等設施，今年7月完工後將命名為「青禾藝術公園」。▲桃園青埔青禾藝術公園，牛景觀有典故。（圖／桃管處提供）

▲▼市長鄭文燦表示，5-5號池原舊名「赤牛稠」。因此，園區內可見童趣吉祥物「赤牛牛」。（圖／市府提供）▲桃園青埔青禾藝術公園，牛景觀有典故。（圖／桃管處提供）

桃園大圳5-5號池由農水署桃管處轄管，農水署署長蔡昇甫及農水署桃園管理處處長何明光也一同出席開工典禮。農水署署長蔡昇甫表示，該工程總經費約1,633萬元，屆時將有超過300公尺的景觀步道及兒童遊戲區，勢必成為桃園高鐵站旁具代表性的新地標。▲桃園青埔青禾藝術公園，牛景觀有典故。（圖／桃管處提供）

▲▼桃管處工務組股長吳至剛簡報5-5號池綠美化景觀工程暨裝置藝術。（圖／桃管處提供）
▲桃園青埔青禾藝術公園，牛景觀有典故。（圖／桃管處提供）

桃管處表示，「桃園大圳5-5號池綠美化景觀工程暨裝置藝術」，位於大園區橫峰里領航北路旁，是距離高鐵站最近的公園之一，除了以景觀步道串聯起眾多的座椅、涼亭、觀景平台及裝置藝術，另有完整的無障礙設施，為一極佳的遊憩打卡景點。未來落成後將命名為「青禾藝術公園」，「青禾」原意為新長出的小苗，取其年輕之意，不僅象徵本工程落成後將成為親子生活的好去處，更象徵農田水利署改制後為農田水利事業注入的活力、朝氣與希望。▲桃園青埔青禾藝術公園，牛景觀有典故。（圖／桃管處提供）

▲牛造型溜滑梯。（圖／桃管處提供）

未來青埔公2公園將與附近的橫山書法藝術公園及青塘園結合，為青埔的綠色廊道，生態資源豐富，並結合周邊居民休閒生活型態，提供許多水生動植物良好的棲息環境，不僅是大桃園地區居民散步或休閒的好去處，甚至在疫情解封後，也會是國際旅客長途旅程的最佳休憩站。

ET快訊
強震畫面曝！　北市5星飯店「吊燈狂搖」巨響1min
女球迷驚覺球經背後怪怪的　下秒隔玻璃狂打警告竟救了他一命
電鍍廠偷排氰化物！21歲新婚男喊「爸我不行了」亡…留妻2幼子
台北4級地震「感覺晃超大」　專家曝關鍵原因
全台都邊緣人！震度4級卻沒發「國家級警報」　鄭明典曝原因
大怒神搖晃！6級地震超有感　北市大樓外牆剝落
「休學拍A片」台大木子小姐突離世　生前揭工作實情

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

這個埤塘公園好多牛　桃園青埔青禾藝術公園景觀有典故

屏東大貨車轉彎「沙拉油灑滿地」　路面全癱！警積極處置獲好評　　

桃園青埔特區人口激增　區內橫峰和洽溪里各劃增新里

111年春節連續假期　台東縣衛生局公告各醫療院所門診時間

台東男沒回家妻子急報警　警深夜尋獲助送醫

111年台東市正氣路與光明路角地蟬聯「地王」

花蓮稻農把菜籽播種成「台灣」　美的讓人驚嘆！

布袋戲國寶大師黃海岱122歲冥誕　雲林縣府邀黃之子一同祝壽

南警連續10日酒駕大執法　共取締240件全力防堵酒駕惡習

生冷圍牆變身海底世界！彩繪七星潭高牆　華麗轉身打卡新亮點

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

這個埤塘公園好多牛　桃園青埔青禾藝術公園景觀有典故

屏東大貨車轉彎「沙拉油灑滿地」　路面全癱！警積極處置獲好評　　

桃園青埔特區人口激增　區內橫峰和洽溪里各劃增新里

111年春節連續假期　台東縣衛生局公告各醫療院所門診時間

台東男沒回家妻子急報警　警深夜尋獲助送醫

111年台東市正氣路與光明路角地蟬聯「地王」

花蓮稻農把菜籽播種成「台灣」　美的讓人驚嘆！

布袋戲國寶大師黃海岱122歲冥誕　雲林縣府邀黃之子一同祝壽

南警連續10日酒駕大執法　共取締240件全力防堵酒駕惡習

生冷圍牆變身海底世界！彩繪七星潭高牆　華麗轉身打卡新亮點

陽明年終喬不定「總座親上火線！」　董事會通過杜書勤任發言人

龍狀元劉基鴻「蠟手」治療法　手指漸復原目標趕上春訓

「經濟藍、知識藍有出走潮」　民進黨分析國民黨領導核心崩台可能

2022年運勢公開！命理師警告「4生肖犯太歲」：很多事會腥風血雨

不用168也能瘦！營養師教減肥「12個好習慣」：每口咬20秒

台灣「規模6.0強震」大陸都有感！　浙江發布震感報告

強震畫面曝！北市5星飯店吊燈狂搖巨響1min　他驚喊：快蹲下

只到2月底！日本寒鰤魚VS台灣土魠魚　慕里諾4餐飲品牌齊推季節魚料理

陽明海運總經理杜書勤親上火線擔任公司發言人

吃3年泡麵！24歲男「最近常便祕」求照大腸鏡　醫一戳驚：不得了

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

地方熱門新聞

2022屏東公告地價　最高區段地價在這裡

台南廟會造成空污噪音蒐證重罰

桃園青埔兒美館上樑　明年3月完工

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

過年送禮最佳選擇　貢寮鮑特色伴手禮

桃園「廚餘全回收」　2022元旦起上路

台中跨年盧秀燕「3秒致詞」創紀錄　　

台中「氤氳使者」能斬小三、牽良緣！

校園大會師全國選拔賽　基隆3校獲獎

情侶爽吃850元「沒付錢就走」！　店家PO照急尋人

當街毆鬥南警快打到場全都辦！

新北聯手海大架設箱網　田字型「中間育成」基地

稻農把菜籽播種成「台灣」　美的讓人驚嘆

游本明、曾怡芳辭職投入議員選戰　林右昌期許讓基隆更好

更多熱門

相關新聞

桃園青埔兒美館上樑　明年3月完工

桃園青埔兒美館上樑　明年3月完工

「桃園市立美術館新建工程-兒童美術館」3日舉行上樑典禮。市長鄭文燦指出，市立美術館與兒童美術館分別位於青埔區內青塘園兩端，這個地點很有特色，既有桃園的埤塘文化又有台灣的入口城市兩大優點，因此以「山丘地景」為主體設計，中間因有機場捷運和高鐵南路區隔，而以空橋相互連接，是台灣第一個離機場最近的美術館。

桃園青埔第6家銀行　土銀青埔分行開幕

桃園青埔第6家銀行　土銀青埔分行開幕

通膨拉警報凱田樂慕教您財富保值

通膨拉警報凱田樂慕教您財富保值

桃園青埔公托不足　市議員爭取增設

桃園青埔公托不足　市議員爭取增設

鄭文燦：發展青埔成為智慧城市示範基地

鄭文燦：發展青埔成為智慧城市示範基地

關鍵字：

桃園青埔青禾藝術公園牛景觀農水署桃管處

讀者迴響

熱門新聞

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

9m88客串《華燈2》被罵演技尬爆！她2聲明揭幕後真相

星光幫歌手改當冷氣工！遭指夢碎親回應

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

快訊／17：46地牛大翻身！　台北搖好大

《麻辣》女星患子宮頸癌「熬38次放化療」

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

金曲歌后開唱「離奇大走音」！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

王勝偉、洪聖欽、陽耀勳加入悍將！

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面