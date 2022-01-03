這個埤塘公園好多牛　桃園青埔青禾藝術公園景觀有典故

▲5-5號池原舊名「赤牛稠」，因此，未來園區內將可見童趣吉祥物「赤牛牛」。（圖／桃管處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

這個埤塘公園為何這麼多牛？桃園市長鄭文燦3日出席位於青埔公2公園的「桃園大圳5-5號池綠美化景觀工程暨裝置藝術」開工典禮表示，5-5號池原舊名「赤牛稠」。因此，未來公園入口處設置童趣吉祥物「赤牛牛」，園內還有座牛造型的溜滑梯，以及380公尺景觀步道等設施，今年7月完工後將命名為「青禾藝術公園」。

▲▼市長鄭文燦表示，5-5號池原舊名「赤牛稠」。因此，園區內可見童趣吉祥物「赤牛牛」。（圖／市府提供）

桃園大圳5-5號池由農水署桃管處轄管，農水署署長蔡昇甫及農水署桃園管理處處長何明光也一同出席開工典禮。農水署署長蔡昇甫表示，該工程總經費約1,633萬元，屆時將有超過300公尺的景觀步道及兒童遊戲區，勢必成為桃園高鐵站旁具代表性的新地標。

▲▼桃管處工務組股長吳至剛簡報5-5號池綠美化景觀工程暨裝置藝術。（圖／桃管處提供）



桃管處表示，「桃園大圳5-5號池綠美化景觀工程暨裝置藝術」，位於大園區橫峰里領航北路旁，是距離高鐵站最近的公園之一，除了以景觀步道串聯起眾多的座椅、涼亭、觀景平台及裝置藝術，另有完整的無障礙設施，為一極佳的遊憩打卡景點。未來落成後將命名為「青禾藝術公園」，「青禾」原意為新長出的小苗，取其年輕之意，不僅象徵本工程落成後將成為親子生活的好去處，更象徵農田水利署改制後為農田水利事業注入的活力、朝氣與希望。

▲牛造型溜滑梯。（圖／桃管處提供）



未來青埔公2公園將與附近的橫山書法藝術公園及青塘園結合，為青埔的綠色廊道，生態資源豐富，並結合周邊居民休閒生活型態，提供許多水生動植物良好的棲息環境，不僅是大桃園地區居民散步或休閒的好去處，甚至在疫情解封後，也會是國際旅客長途旅程的最佳休憩站。