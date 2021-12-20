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桃園青埔第6家銀行　土地銀行青埔分行開幕

▲桃園青埔第6家銀行土銀青埔分行開幕。

▲土銀青埔分行開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

看好桃園青埔發展潛力，土地銀行青埔分行20日舉行開業典禮。市長鄭文燦指出，目前青埔地區有6家銀行陸續進駐，土地銀行作為公股行庫，也跟緊當前金融趨勢，推動教育公益獎助學金信託、樂活養老貸款專案、兆元振興融資方案、青年創業及啟動金貸款等政策都相當有經驗，並在顧客服務方面廣受好評。▲桃園青埔第6家銀行土銀青埔分行開幕。

▲▼土銀青埔分行開幕。（圖／市府提供）▲桃園青埔第6家銀行土銀青埔分行開幕。

鄭文燦指出，青埔是全國發展的亮點，也是桃園航空城計畫的領頭羊，市府對於青埔的發展相當有信心。近期交通部鐵道局也針對高鐵桃園車站特定區進行公告招商，期盼未來打造出猶如日本東京車站丸之內地區，匯聚智慧型辦公大樓的場域，推動兼具辦公、購物、生活及休閒等功能的大型複合式開發區。▲桃園青埔第6家銀行土銀青埔分行開幕。

未來在都市設計審議階段時，也將採取地下街策略，連接桃園高鐵站、機場捷運車站及站前廣場，相信不論在地企業或台商回流，都能選擇此地作為重要據點，帶動未來桃園新一輪的成長。▲桃園青埔第6家銀行土銀青埔分行開幕。

土地銀行董事長謝娟娟表示，青埔地區具備國際機場、高鐵及機場捷運三大交通優勢，且經市府列為「桃園第三大都會區」，並推動亞洲·矽谷計畫、桃園航空城計畫等多項國家級建設，區域發展有目共睹，青埔已然成為與國際城市接軌的門戶，發展可期。▲桃園青埔第6家銀行土銀青埔分行開幕。

▲慶開幕，點心車免費享用餐點。（圖／記者楊淑媛攝）

包括農水署桃園管理處長何明光、亞洲．矽谷專案辦公室主任曾友嶸、中壢區長鄭詩鈿、桃園航空城公司總經理許又銘、土地銀行董事長謝娟娟、桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三連均一同出席活動。

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