桃園自駕巴士成果發表　鄭文燦：發展青埔成為智慧城市示範基地

▲桃園青埔自駕巴士穿梭於社區道路。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦6日於桃捷青埔機廠，出席「青埔社區自駕巴士成果發表會」表示，自駕車作為公共運輸的最後一哩路，連接社區節點，以智慧科技實踐零碳排設計，有效緩解交通壅塞，深具價值；而今年在青埔社區運行自駕巴士，不論無人或載客測試，受到不少民眾喜愛搭乘，代表桃園4年來，推動無人自駕車育成計畫的階段性成果。

▲桃園自駕巴士成果發表。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦坦言，自駕車於青埔社區進行測試期間，他一度憂心，道路上人來人往，沒人開的車，會不會撞到人？經了解，電腦反應比人腦快又精準，此一憂心是多慮！而現今青埔地區擁有YouBike、GoShare，可搭配自駕車及ART先導計畫；在青埔智慧應用方面，市府已向經濟部工業局爭取文化科技5G計畫，運用桃園流行音樂露天劇場作為5G轉播實驗場域，達到異地轉播的效果。

又如在青埔地區完成1,800盞智慧路燈、智慧互動球場、共同管溝雲端管理中心等，未來除了亞矽創新研發中心作為智慧城市的營運中心外，智慧共感裝置也會在青埔進行示範計畫，相信青埔可成為智慧城市的示範基地。

▲試乘自駕巴士。（圖／新聞處提供）

市府經發局長郭裕信表示，桃園市青埔地區自駕巴士是全國第一條提供捷運站接駁、行經學校並深入社區的自駕公車，平日上午10時至下午4時，每20分鐘即有一班車。「桃園市青埔地區自駕巴士創新實驗計畫」克服青埔地區的混合車流、路邊停車、上坡起步、對向大型車輛會車等複雜的交通環境，開放市民朋友試乘以來也廣受歡迎，超過9成的市民朋友試乘後對於自駕巴士的服務感到滿意，有興趣的市民朋友即日起迄10月底，可透過經發局官網預約試乘。

包括市議員游吾和、交通部次長胡湘麟、經濟部無人辦副主任劉勃彥、市府經發局長郭裕信、交通局副局長王旭斌、亞洲‧矽谷計畫專案辦公室主任曾友嶸、桃捷公司董事長劉坤億、台灣車聯網協會理事長吳盟分、台灣智慧駕駛公司董事長陳維隆、執行長沈大維、大園高中校長朱元隆均一同出席發表會。