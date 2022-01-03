桃園青埔兒美館上樑明年3月完工　採跨公園「山丘地景」設計

▲鄭文燦指出，市立美術館與兒童美術館，是台灣第一個離機場最近的美術館。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市立美術館新建工程-兒童美術館」3日舉行上樑典禮。市長鄭文燦指出，市立美術館與兒童美術館分別位於青埔區內青塘園兩端，這個地點很有特色，既有桃園的埤塘文化又有台灣的入口城市兩大優點，因此以「山丘地景」為主體設計，中間因有機場捷運和高鐵南路區隔，而以空橋相互連接，是台灣第一個離機場最近的美術館。

▲兒童美術館位於青塘園內，因機場捷運和高鐵南路區隔，和對向市美館以空橋連接。（圖／記者楊淑媛攝）

由於市立美術館與兒童美術館，採取跨公園的設計，加上又跨越高鐵和機捷，鄭市長說，所以施工的難度較高，全案總經費約34億元(其中文化部補助約13.75億元)，兒美館預計明(2023)年3月完工、市美館則擬於2024年6月完工。

而走進台灣第一站，從桃園青埔到機場大概20分鐘內可以到達，如果坐機場捷運只要17分鐘，青埔也是全台交通最便利的地方，高鐵桃園站到台北21分鐘，到新竹只要11分鐘、到台中35分鐘，所以位於機捷A19站旁的市立美術館與兒童美術館，是台灣第一個離機場最近的美術館。

▲施工中的兒美館。（圖／記者楊淑媛攝）

「兒童美術館」為地下1層及地上4層的館舍，總樓地板面積約7,208平方公尺，規劃提供兒童美術館展覽廳、國際演講廳、兒童藝術教育中心、兒童美術教室、行政空間及輕食餐飲區等，透過多元方式學習，讓小朋友有個快樂的育成空間，以提升兒童及青少年美術教育機能。

「市立美術館」為地下2層及地上5層之建築物，總樓地板面積約40,014平方公尺，提供國際展覽、研究典藏、常設展覽、跨領域展演及美術圖書館等空間，營造優質藝術環境，提升民眾美學涵養，並提供約302席汽車及125輛機車停放區，有助於紓解青埔地區停車問題，未來落成後將滿足兒童及民眾休閒娛樂與創作的需求，培養美學素質之專業展覽與教育之場域。