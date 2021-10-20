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桃園青埔公托不足市議員爭取增設　鄭文燦：擬規劃3個幼兒園

▲桃園青埔公托不足，市議員徐景文爭取增設。（圖／市議會提供）

▲桃園青埔公托不足，市議員徐景文爭取增設。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台各縣市少子化，然這裡的托兒所卻嚴重不足！桃園市議員徐景文20日於市政總質詢中指出，青埔地區人口迅速增加，雙薪家庭居多，期待青埔地區新增更多托育設施，並建議配合停9、停10用地，以多功能綜合大樓方式設置公托。市長鄭文燦答覆，青埔地區年輕家庭多，除了中壢高鐵幼兒園外，市府興建計畫。▲桃園青埔公托不足，市議員徐景文爭取增設。（圖／市議會提供）

鄭文燦指出，青埔地區年輕家庭多，除了中壢高鐵幼兒園外，市府擬規劃3個幼兒園興建計畫，以青園國小新設非營利幼兒園為例，預計明（2022）年9月竣工後先提供青園國小師生使用，待青園國小一期校舍工程在2022年全數完工後，再進行幼兒園招生。此外，公托中心、社福設施或公有館舍可規劃共構工程，經市府評估預計再設置2處公托中心，擴大收托人數。

徐景文議員表示，中壢過嶺地區人口增多，而週邊的中平國小已總量管制，希望爭取興建過嶺國小，或鄰近學校規劃教育特色供孩子們選讀。鄭市長說明，增設學校與否是視學區人數成長而定，目前過嶺地區周邊有中平國小、復旦國小、高榮國小、頭洲國小、大崙國小及上大國小，其中頭洲國小為桃園市雙語課程亮點學校；上大國小為教育部核定的英語扎根學校；復旦國小為閱讀推手學校；大崙國小發展閱讀及品格教育，各學校兼具教育特色，供家長及學生選讀。

目前僅中平國小為總量管制學校，週邊學校仍能招收學生，因此市府透過學區不集中的方式，在3至4年內可滿足學生鄰近就學需求，未來若欲新建過嶺國小，需重新計算地區人口數及增設時間，若確定達增設學校規模，市府會考量設置。教育局長林明裕表示，經市府預估，過嶺重劃區7、8年內新生入學人數約達600人，人數雖有增加，但鄰近學校空間仍能容納學生。

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