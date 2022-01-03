烏克蘭元旦嗨慶民族英雄誕辰！引發以色列抗議：助長納粹意識型態

▲烏克蘭首都基輔1日出現慶祝班傑拉113周年誕辰的火炬遊行。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭政治家、西烏克蘭民族主義運動與烏克蘭民族主義者組織領導人斯捷潘•班傑拉（Степан Бандера）曾創建OUN戰鬥部隊「烏克蘭反抗軍」（Ukrainian Insurgent Army），並於二戰期間的1939至1941年與納粹德國合作對抗蘇聯，在其誕辰113周年的1月1日，烏克蘭民族主義者在首都基輔舉行火炬遊行慶祝，為此以色列外交當局表達嚴正抗議。

根據《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik），烏克蘭首都基輔於當地時間1月1日出現慶祝班傑拉113周年誕辰的火炬遊行，雖然活動上並未發生任何意外與衝突，不過卻招來以色列外交當局不悅，以色列駐烏克蘭大使館發表官方聲明，譴責烏克蘭民族主義者舉辦火炬遊行的行為，並要求烏克蘭當局應該徹查類似的「反猶太主義」表現。

以色列外交官嚴正強調，「如此讚美支持納粹意識形態的人，根本就是在玷汙烏克蘭猶太人大屠殺（The Holocaust in Ukraine）受害者們的回憶！」

報導指出，班傑拉曾是創建「烏克蘭反抗軍」的主要發起人之一，烏克蘭前總統彼得•波洛申科（Петро Олексійович Порошенко）曾於2015年5月授予烏克蘭反抗軍成員「獨立戰士」地位，此一決定引發俄羅斯發起強烈譴責，「烏克蘭是新納粹份子從嚴行轉變為行動，並殺害數千名平民的國家。」

據悉，班傑拉的父親早年擔任烏克蘭希臘禮天主教會神職人員，1917至1920年領導各種反共武裝後被擊斃，此後班傑拉於1939至1941年與納粹德國合作，儘管雙方關係時好時壞，卻還是引起爭議，被認為協助納粹德國在烏克蘭的種族主義屠殺行動。

1941年班傑拉曾被納粹軟禁至集中營、1944年9月獲釋，1959年急速發病死亡，屍體被驗出氰化物噴霧，後來德國司法機關於1961年證實，班傑拉是死於格別烏（蘇聯國家安全委員會）成員施塔辛斯基（Bohdan Stashynsky）之手，施塔辛斯基坦承是根據赫魯雪夫、時任格別烏主席指令行事。

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