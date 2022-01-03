拜登：若俄入侵烏克蘭　美國及盟友將做出果斷回應

▲美國總統拜登（Joe Biden）重申對烏克蘭的支持。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏俄邊境近來紛爭不斷，美國總統拜登2日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話，白宮隨後發表聲明透露，拜登在通話中重申，美國與其盟友將在俄羅斯進一步入侵烏克蘭時「做出果斷回應」。

根據CNN報導，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）聲明，拜登在與澤倫斯基通話中明確提到以上內容。而澤倫斯基2日晚間亦在推特上發文稱，與美方通話強調了「彼此關係的特殊性質」，他和拜登討論了烏克蘭、美國和合作夥伴為維護歐洲和平，防止局勢進一步升級，改革和去寡頭（政治）化的聯合行動。此外，澤倫斯基也說，烏克蘭感謝美國堅定不移的支持。

▲烏克蘭總統澤倫斯基認為，2日與拜登進行的通話顯示雙方關係特殊。（圖／路透）

拜登去年12月31日表示，他在前一日與俄羅斯總統普丁通話時曾明確指出，若俄國入侵烏克蘭並威脅實施嚴厲的經濟制裁，美方將會讓俄國付出「沉重代價」。克里姆林宮一名助理說，普丁也警告拜登，如果美國想對俄羅斯祭出新一輪的制裁將是一個「巨大的錯誤」，可能導致兩國關係徹底破裂。

美國與俄國官員都已表示要在1月初舉行安全會談，莫斯科方面證實，俄美雙方1月10日將於日內瓦展開有關戰略安全問題和烏克蘭局勢談判的外交高層會談。另外，俄羅斯和北約組織隨後也將在12日進行會談，並在13日舉行包含俄羅斯、美國與其他歐洲安全與合作組織（OSCE）成員國的會議。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》