俄羅斯極可能入侵烏克蘭　美議員揭「最強嚇阻法」

▲美國眾議院情報委員會主席謝安達。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯與烏克蘭邊境紛爭不斷,美國白宮2日表態,假若俄羅斯入侵烏克蘭將作出果斷回應。依據眾議院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)的說法,俄羅斯非常有可能(very likely)入侵烏克蘭,唯一嚇阻方法就是祭出大規模制裁(enormous sanctions)。

路透引述謝安達2日說法指出,俄羅斯入侵烏克蘭的行動可能造成反效果,讓更多國家加入北約軍事聯盟,呼籲美國盟友堅定支持,「俄羅斯要知道,我們在這件事情上團結一致」。

目前美俄均證實,雙方將於9日、10日在瑞士日內瓦展開有關戰略安全問題和烏克蘭局勢談判的外交高層會談。但當謝安達被問及這場會議是否有可能避免俄羅斯的入侵行動,他坦言,「我還是擔憂普丁非常有可能選擇發動入侵,儘管不確定俄方的動機,但除了對俄羅斯啟動前所未見的制裁之外,沒有什麼能夠阻止他。」

在美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)的通話中,雙方提及烏克蘭、美國和合作夥伴為維護歐洲和平,防止局勢進一步升級,改革和去寡頭(政治)化的聯合行動。

.@margbrennan: “What specifically would stop Vladimir Putin from his aggression?” @RepAdamSchiff: “It would require enormous sanctions on Russia to deter what appears to be a very likely Russian invasion of Ukraine again.” pic.twitter.com/qGwyrydHyB