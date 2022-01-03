單挑棕熊！俄拳手「目睹好友被咬死」拔刀捅死牠　半臉毀容現況曝

▲拳擊手伊利亞（Ilya Medvedev）擊退棕熊。（圖／翻攝Twitter@HH_boxing）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯拳擊手伊利亞（Ilya Medvedev）與2名友人前往河邊釣魚時，遭到一頭棕熊襲擊，其中一人當場死亡。他與猛獸近身肉搏，一度被壓制在地、瘋狂撕咬，最後在千鈞一髮之際，拔出小刀捅死棕熊，成功保護另一人。伊利亞日前在倖存後首次公開露面，儘管半臉毀容，卻被奧運金牌拳手梅洪采夫（Egor Leonidovich Mekhontsev）大讚英雄。

《鏡報》報導，這場意外發生在去年10月，41歲的丹尼斯（Denis Chebotar）還在河邊固定小船，卻突然聽見熊吼及槍聲，趕緊跑過去查看，卻發現48歲的斯拉瓦（Vyacheslav "Slava" Dudnik）已經身亡；伊利亞嚇得連開4槍，但還來不及射出第5發子彈，槍枝就被棕熊一掌拍掉，最後強忍極大痛楚，設法從口袋摸出小刀，往上方狂捅。

▲2012年倫敦奧運金牌得主梅洪采夫（右）日前與伊利亞（左）合影。（圖／翻攝Ig帳號egor_mekhontsev）

丹尼斯回憶，棕熊鬆口後，往旁邊走了幾步，也倒下死亡，原來刀刀命中重要器官。他也趕緊把奄奄一息的伊利亞拖到船上，飆速送醫。

伊利亞頭部及四肢都受重傷，一度陷入昏迷，所幸最後挺過難關，他目前仍在接受治療、緩慢康復中，並且準備接受大面積的臉部重建手術。梅洪采夫在Instagram上分享自己與伊利亞的合影，他認為，伊利亞靠著拳擊技巧擊退棕熊，是一名「真正的戰士」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》