1月底確診數恐達400萬！官員：Omicron可能讓以色列實現群體免疫

▲以色列的新冠病例持續攀升，政府認為，這可能會讓該國達成群體免疫，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

Omicron在以色列迅速傳播，導致感染率急升，政府預料未來數日的確診數可能激增。以色列衛生部主任艾希（Nachman Ash）表示，隨著國內的Omicron病例持續攀升，以色列未來可能得以實現群體免疫（herd immunity），不過他們也將付出極大代價。

據BBC報導，以色列每天有超過3500人染疫，單日新冠確診病例在10天內增加了4倍。總理班奈特（Naftali Bennett）承認，他目前的政策無法防止感染人數大幅上升，而科學家也根據模型預測，國內到1月底可能會有多達400萬人被感染。

艾希指出，國內未來3週的單日確診數恐怕將創歷史新高，而這可能會讓以色列得以達到群體免疫的目標。群體免疫是一個科學術語，它指的是一個地區大部分的人對傳染病已有免疫力，減緩病毒傳播速度，讓少數沒有免疫力人不會染疫。

不過艾希強調，他不希望透過高確診率達成群體免疫的目標，「群體免疫的代價是高感染率，這樣的代價太大了，我希望我們能通過大量人接種疫苗來達成群體免疫的效果」。

以色列防疫顧問扎卡（Salman Zarka）也指出，群體免疫無法保證所有人不會再受疾病侵襲。當地上週已批准免疫力低下和高風險人士接種第4劑新冠疫苗，不過艾希承認，「政府沒有足夠證據表明施打第4劑疫苗可以預防大規模感染」。

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