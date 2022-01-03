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開工先來嗑爆！必勝客連3周「加1元多1件、大比薩下殺6折」

▲▼必勝客推紙包筆管麵。（圖／業者提供）

▲必勝客祭新春3大限時優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新年開春優惠準備嗑爆！人氣比薩品牌「必勝客」宣布祭出最新「3大限定優惠」，從大比薩、個人比薩到紙包筆管麵等通通都下殺，像是平日中午有「加1元多1件」、期間每逢周五還有「14款經典口味大比薩單點只要6折」等，明（4）日起連3周登場，上班族把握機會吃。

▲▼必勝客披薩。（圖／業者提供）

▲周五固定有14款比薩下殺6折吃。

必勝客驚喜推出首波開春優惠「天天必勝嗑」，一共有3大限定優惠自明（4）日至21日限時登場，首推午餐首選「加1元多1件」，期間每逢周一、三、四凡購買紙包筆管麵、千層麵或限定口味個人比薩，即可用1元加菜吃薯金幣、BBQ烤雞及黃金和風鱈魚塊點心3選1；而周二則推「輕鬆點系列大比薩外帶只要199元」；周五加碼「14款經典口味大比薩單點下殺6折」，最高狂省312元，新年肯定要吃爆。

▲▼肯德基推出期間限定新品「炸雞起司鍋 溫暖樂饗餐」（圖／業者提供）

▲肯德基推出期間限定「炸雞起司鍋」。

另，肯德基則於跨年前夕限定推出「炸雞起司鍋溫暖樂饗餐」，整個組合不僅吃得到人氣咔啦脆雞、勁爆雞米花、香酥脆薯、金黃脆腿條之外，還特意搭配可加熱使用之特製陶鍋及濃郁切達起司醬，沾著吃超過癮，同步提供時尚環保提袋1個。即日起至2022年1月10日於全門市限時、限量開賣，提醒部分餐廳 （宜蘭礁溪、台大卓越、新竹湖口）不販售、部分餐廳則未提供金黃脆腿條，改提供10塊上校雞塊。

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