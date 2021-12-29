豪送2台保時捷！超商「虎年福袋」開賣　加碼抽萬元旅遊券、購物金

▲全家2022年首波福袋開賣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

新年就是要買福袋試手氣！繼萊爾富後，全家也宣布開賣首波「2022祥虎福袋」，內容物除了有多款零食、餅乾、飲料等商品外，還有1張抽獎券，今年頭獎可是更勝去年，大手筆送出2台保時捷名車，最高價值370萬元，以及萬元旅遊券、蝦皮萬元購物金等大獎等抽，即日起至2月15日限時開賣，全台限量90萬個。

▲▼福袋內有多款零食以及1張抽獎券。

全家首波新春福袋來了，今年推出「2022祥虎福袋」，每袋售價只要200元，隨袋不僅附贈多款零食、餅乾、飲料等價值超過價200元的商品，還有隨機加碼送的人氣集點商品、新春開運飾品、商品兌換券等，袋中最重要的就是「抽獎券」，今年最大頭獎可是送出市價370萬保時捷Porsche Cayenne1台，貳獎則是價值308萬保時捷Porsche Macan1台，提醒要上網登錄序號才有機會抽中大獎。

除了2台名車等抽，還有打開就知道有無中獎的「KKday萬元國內旅遊券」、「蝦皮萬元購物金」、「蘋果智慧型手錶」、「Switch主機」等多項好禮，民眾還不趕緊衝試手氣，即日起至2月15日限時開賣，全台限量只有90萬個。

▲OK mart虎年百元福袋最大獎送出1克拉鑽戒。（圖／業者提供）

而OK mart今年則同樣祭出超高CP值的「百元福袋」，包包有獎，且最大獎送出1克拉鑽戒，還有氣炸鍋、日本筋膜槍、電動牙刷、OKmart 5000元禮卷等好禮等抽，福袋內容物有飲料、餅乾、糖果及非食品等，再加碼送foodpanda優惠250元，整包價值370元，划算到不行，OK虎年福袋預計於2022年1月3日起開賣，全台限量10萬個。

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