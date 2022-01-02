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超大方！肯德基員工「疫情全勤獎金」高達28萬　網一面倒狂讚

▲▼肯德基,KFC,速食店。（圖／達志影像／美聯社）

▲肯德基員工「疫情全勤獎金」高達28萬。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

許多人在新年都會期待年終獎金能拿到多少，而美國肯德基（KFC）一名員工就在2021年末獲得一筆高達1萬美元的全勤獎金。他的主管表示，因為這名員工在過去1年裡，就算疫情非常嚴重，也從未請過一天假，「他付出了一切，而這是他應得的。」

布茲（Khoury Booze）是喬治亞州梅肯市（Macon）一間肯德基的員工，他從1992年就在這間肯德基工作至今，而他在2021年12月29日拿到公司給他的全勤獎金，金額高達1萬美元（約台幣28萬元），讓他感到相當訝異。

布茲的主管布拉迪說，布茲工作非常認真，過去一年裡每週5天、每天8小時從未缺席，「你從不需要求他做任何事情，因為他會自己承擔起責任，每天都在超越自己，他付出了一切，而這是他應得的。」事實上，任何整年全勤的員工都能得到這筆獎金。

拿到這一大筆獎金時，布茲驚訝到不行，而他也說這裡就像是第二個家，其他員工同樣是他的家人。而他拿到獎金的第一件事，就是打電話告訴媽媽，「她以為我是在開玩笑。」布茲決定拿著這筆錢修車，並帶著孩子們去度假。

網友也紛紛留言表示，服務業在疫情期間還能堅持出勤，真的非常偉大，「他獲得翻倍薪水，終於可以好好休息」、「真的要向他致敬」、「這完全是他應得的」、「這真的是獎勵優秀員工的好方法」、「肯德基除了獎金外，應該還要升職加薪，最好再幫他修好車」。

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