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美式拿鐵買2送2、第2杯10元喝！超商「開工咖啡優惠」一次看

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲超商開工咖啡優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

過完3天元旦假期，今（3）日迎來2022年第1個開工日，上班族肯定要來杯咖啡提提神，《ETtoday新聞雲》整理了3大超商祭出的限時咖啡優惠，上班前可別忘了先搶一波小確幸。

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK全門市大杯美式、拿鐵買2送2。

●7-11
7-11即日起至1月4日止推「指定飲品買2送1」限定活動，包括CITY CAFE特大美式咖啡（冰／熱）、CITY CAFE特大拿鐵咖啡（冰／熱）、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶及CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶等共有7飲品可享同品項買2送1。另至1月11日前「CITY PRIMA精品咖啡也享同品項（精品美式或精品拿鐵）第2杯10元」優惠，並開放數位寄杯、線上線下皆可購買。

●萊爾富
萊爾富今（3）日祭出「2大咖啡同品項買6送6」優惠，包括大杯美式、拿鐵（冰／熱），最多可一次購買10組，並開放APP或紙本券寄杯。

●OK mart
OK mart今（3）日於全門市祭出「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2」，OK mall雲端商城加碼推「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買5送5」，每杯咖啡最低只要22元起，再送2022點會員點數。

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