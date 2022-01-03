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美確診「垂直激增」前所未見！警消醫護人力極缺　經濟恐停擺

▲▼ 美國,新冠疫情,篩檢。（圖／路透）

▲美國跨年夜新增44萬例確診，比去年2月的病例數增加近20萬例。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國跨年夜新增44萬例確診，比去年2月的病例數增加近20萬例，美國白宮防疫專家佛奇就警告，美國染疫人數幾乎是垂直增加，高峰期可能會持續數個星期。儘管Omicron病毒多半為輕症，但激增的數量仍讓醫療系統不堪負荷，就連警消單位、公共服務系統都因多人確診請假，被迫縮減服務，長久下去經濟可能會受到衝擊。

佛奇（Anthony Fauci）表示，目前美國的確診數處於垂直增加的階段，增加速度前所未見，但從南非後續的疫情狀況來看，染疫高峰期持續數個星期後，很快就會以同樣速度消退。但他也警告，不要對Omicron病毒產生錯誤的安全感，即便它傳染性強、症狀輕微，但激增的住院率仍會對醫療系統帶來沉重負擔。

▲▼美國新冠肺炎確診數激增，兒童住院率提高。（圖／路透）

▲美國染疫兒童的住院率同樣達到高點。（圖／路透）

奧勒岡州健康與科學大學急診醫學教授艾絲特（Esther Choo）表示，現階段的醫療體系和先前的高峰期很不同，許多打完疫苗的醫護人員也出現突破性感染，「我們減少了約20％的醫護人員，可能還更多。」此外，染疫兒童的住院率同樣達到高點，截至去年12月18日的一周內，平均每日有378名兒童確診住院，比前一周增加了66％。

除了醫療之外，各地的企業、公共運輸和急救系統同樣受到衝擊，布朗大學急診醫學教授蘭妮（Megan Ranney）指出，「接下來的一個月左右，我非常擔心經濟會停止運轉，不是因為政府政策，而是因為我們當中有太多人生病。」

▲▼美國新冠肺炎確診數激增，兒童住院率提高。（圖／路透）

▲Omicron病毒雖然會導致突破性感染，但完整接種病患的重症率仍遠低於未接種者。（圖／路透）

紐約確診數激增後，多條地鐵因人力缺乏暫停營運、市中心的急救醫療服務禁止運送症狀穩定的患者；俄亥俄州辛辛那提市長則發布緊急狀態，因為該市確診數激增，導致消防部門人力嚴重不足。航空公司也因為大量機組人員確診，不得不取消或延遲航班，導致空中交通大亂。

Omicron病毒雖然會導致突破性感染，但完整接種病患的重症率仍遠低於未接種者。路易斯安那州聖母湖地區醫療中心首席醫療官歐妮爾（Catherine O'Neal）指出，大多數染疫住院的病患都沒有打疫苗，「未接種的病患都是病情最嚴重的，他們是最需要呼吸器的病人，我們的急診室已經快被淹沒了。」

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，目前僅有62％的美國民眾完整接種疫苗，而在施打完兩劑疫苗的人群中，約有33.4％的人施打了加強針。

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