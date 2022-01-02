打3針防護力直衝88%！各劑疫苗降低Omicron症狀與住院風險一次看

記者葉睿涵／編譯

英國衛生安全局（UKHSA）12月31日發現，儘管現有疫苗對Omicron的防護力不如Delta高，但從國內去年12月的數據來看，疫苗對重症住院的保護作用依然很高，而且接種加強劑後，Omicron患者的住院風險可降低88%，就連預防症狀的能力也可達63%，顯示接種加強劑極其必要。

據《商業內幕》報導，從英國在2021年11月27日至12月24日收集的數據來看，接種了1劑疫苗的新冠患者，比未接種人士的住院風險低52%，而接受了2劑疫苗注射的人在第2次接種的24週內，住院風險會降低72%。雖然接種者在24週後的住院風險會再次上升到只打1劑一樣的水平，但還好，只要人們在24週內接種第3劑疫苗，住院的風險又會再次大幅降低88%。

▲英國首相強生在去年12月接種新冠加強劑。（圖／達志影像／美聯社）

數據也指出，施打1劑疫苗4週後，接種者感染Omicron出現症狀的機率可降低26%，施打2劑疫苗可降低2至18%，但施打3劑疫苗2週後，對Omicron症狀的防護力會直線飆升至63%。上述數據顯示，接種疫苗不止可以有效防止人們感染Omicron後出現症狀或住院，注射加強劑更能為人們提供極高的保護力，因此政府非常鼓勵符合資格的人們盡快施打第3劑疫苗。

報導稱，儘管目前專家還不清楚加強劑的防護力能維持多久，但UKHSA之前的研究發現，已接種2劑輝瑞疫苗的患者，在接種輝瑞加強劑後，對症狀性疾病的防護力在10週後大幅降低35%。專家表示，他們還需要對此進行更多研究，來確認加強劑的保護期限。

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