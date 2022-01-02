　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

護士每晚和他睡！僅男子確診　科學家推測「這類人天生抗新冠」

▲▼伊拉克學校為遏止新冠肺炎疫情，醫護人員為當地小學生做病毒篩檢。（圖／路透）

▲外媒報導，各國科學家推測有人可能天生擁有對新冠肺炎的抵抗力。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

越來越多證據顯示，人類對新冠病毒與其變異株可能具有天生的抵抗力。有外媒報導，世界各地的科學家現在正在針對這些曝露在易受感染環境中，卻從未被病毒傳染的「幸運兒」進行研究，希望能藉著深入分析解開一些線索，希望能研發出防變種的疫苗，讓人們長久地遠離新冠肺炎。

根據《每日郵報》報導，在疫情時代，偶爾會出現一種奇怪的現象，一個家庭發生群聚感染但其中一名家庭成員卻從未被驗出陽性反應，甚至從未流過鼻涕；相反地，也會有人多次重複感染新冠。報導稱，美國和巴西的研究人員正在尋找可能使部分人不受感染的潛在基因變異，而倫敦大學學院（UCL）科學家也正在研究數百名醫護人員的血液樣本，因為這些人似乎克服了高度風險，避免感染病毒。

▲▼ 美國加州即將告別口罩與社交距離,加州街景,新冠肺炎。（圖／路透）

▲報導指出，英國、美國與巴西的醫學界都在進行相關研究。（圖／路透）

報導指出，現在科學家有更多證據表明，有人天生就具有對抗COVID-19的能力，但尚未完全掌握背後原因，他們認為這些人已經對新冠病毒免疫，即使是病毒變異也不會被感染，這一現象現在正在被世界科學家激烈地討論與研究。英國薩莫塞特郡（Somerset）的34歲急診科護士麗莎（Lisa Stockwell）2年來不是在醫院初步評估確診者的地方工作，就是擔任護理機構裡的新冠病房白天值班護士，但她從未確診。

麗莎說，疫情期間她看著同事們一個個倒下，甚至每天睡同床的丈夫也確診發高燒、身體極為虛弱，幾乎沒有生過病的63歲母親也染疫了，但麗莎卻一直很健康。她在接種疫苗前的2020年底篩檢為陰性，儘管她現在已接種2劑疫苗，但因為每天都會接觸許多新冠患者，長期以來她在社交活動前都會使用快篩試劑，從未驗出陽性跡象。

▲▼越南從今年3月起開始接種新冠疫苗，圖為海陽市醫護人員接種AZ疫苗。（圖／路透社）

▲英國2名護士接受訪問表示，自己在疫情期間即使每天接觸確診者卻從未染疫。（示意圖／路透）

另一名來自倫敦聖巴多羅買醫院的心臟科護士芙露西（Nasim foroohi）也有類似情況，她是2個孩子的母親，丈夫則是英國公衛醫療服務系統的第一線醫師，自2020年初以來，芙露西即便穿著防護衣，仍可能使她接觸到大量新冠病毒，但至今所有篩檢結果都呈現陰性。她說，「我不知道這是因為強大的免疫系統，還是因為運氣好，我每周都要驗血，但他們什麼也沒發現。」而她的丈夫和子女也都未被感染。

倫敦大學學院根據研究結果初步認為，最可能的解釋似乎是，免疫系統多次曝露在另一種新冠病毒之後，它就能檢測並擊敗任何突變的病毒，因為免疫系統是針對病毒內部變異緩慢、穩定的蛋白質，而不是表面快速突變的棘蛋白。

牛津郡一家疫苗製造商正在研發貼片疫苗，希望能透過貼片上的微型針讓一系列的病毒蛋白質碎片滲透到血液中，激發釋放出能對抗新冠病毒的T細胞，初期試驗包含26名志願者，最早的結果將於6月出爐。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

► 用這台除濕機不怕電費爆表

ET快訊
女星自爆憂鬱「無法呼吸、無法動」停工　老公說重話
車亂停擋出口遭「五花大綁」　他霸氣留：不高興打給我
快訊／韓國瑜宣布「新身份」！　韓粉High翻
快訊／確診者曾到幼兒園　北市擴大採檢165學生
快訊／北市大同區30多歲男確診　最新足跡公布！
男神歌手高雄跨年「神救援」！　工作人員激動鼓掌
快訊／「探索夢號」停基隆港等PCR　港邊1女墜海

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國纜車結冰卡住　21人懸吊高空整夜！下班回不了家直接跨年

上萬魚屍狂砸！這國2021年底竟「天降魚雨」　爆發罕見異象原因曝

護士每晚和他睡！僅男子確診　科學家推測「這類人天生抗新冠」

朴槿惠特赦後就出書！「獄中書信」登熱銷第2名　各種謠言一次澄清

轉播到一半「家裡被搶」　阿根廷記者丟下麥克風衝回家

南非議會大樓失火！屋頂狂燒畫面曝　消防員：牆壁有裂縫恐坍塌

打3針防護力直衝88%！各劑疫苗降低Omicron症狀與住院風險一次看

未來10年恐有100萬物種滅絕！比「恐龍消失」還慘　人類也要小心

「藍波」3度越獄居民嚇爆！前傭兵變最強逃犯　躲叢林9個月抓不到

恐怖自焚！澳洲男燒成火球　女救人嚇爆「他皮膚黏在我身上」

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

美國纜車結冰卡住　21人懸吊高空整夜！下班回不了家直接跨年

上萬魚屍狂砸！這國2021年底竟「天降魚雨」　爆發罕見異象原因曝

護士每晚和他睡！僅男子確診　科學家推測「這類人天生抗新冠」

朴槿惠特赦後就出書！「獄中書信」登熱銷第2名　各種謠言一次澄清

轉播到一半「家裡被搶」　阿根廷記者丟下麥克風衝回家

南非議會大樓失火！屋頂狂燒畫面曝　消防員：牆壁有裂縫恐坍塌

打3針防護力直衝88%！各劑疫苗降低Omicron症狀與住院風險一次看

未來10年恐有100萬物種滅絕！比「恐龍消失」還慘　人類也要小心

「藍波」3度越獄居民嚇爆！前傭兵變最強逃犯　躲叢林9個月抓不到

恐怖自焚！澳洲男燒成火球　女救人嚇爆「他皮膚黏在我身上」

「船員厭世文」對長榮岸上年終羨慕也生恨　船公司指因疫情已多次加薪

美國纜車結冰卡住　21人懸吊高空整夜！下班回不了家直接跨年

快訊／台南翁元旦登「霹靂山步道」失蹤　1天後找到人了

快訊／北市內湖民宅大火！濃煙狂竄　住戶急逃生

上萬魚屍狂砸！這國2021年底竟「天降魚雨」　爆發罕見異象原因曝

《驕女》潘逸安老婆長文吐「婚姻經營」　夜晚負面想法：自由是什麼！

餓得要死卻完全沒瘦？記住這4個時間點，一個月降5公斤不是問題

二度灼傷遭廠商嫌「臉上有瑕疵」　黃小柔損失百萬：患憂鬱症原因之一

捷運人員連3站「神效率換手」上車又下車　乘客見這幕跪了：很敬業

最醜的公共藝術　彰化市「蓮花燈塔」13日走入歷史　

大橋上男單膝求婚「飛來橫禍」! 攝影師慘遭單車撞飛...全場傻眼

國際熱門新聞

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

孩子吃的麥片「出現冰毒」　地方媽媽嚇壞

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

獸父跨年夜屠殺12人　「報復前妻」當兒面開槍再吞彈

爸買牛奶順手刮刮樂　中頭獎2772萬元

19歲女大生慘遭分屍　頭被丟進熱水煮

即／南韓軍方：身分不詳人士成功潛入北韓

跨年放炮奪命　歐洲3死80傷「手腳被炸斷」

環球時報推特稱香港市民參與升旗　《彭博》作家打臉

美研究：全美Omicron疫情可能在1月中達高峰

SpaceX火星移民夢　專家：恐釀「人吃人」慘劇

法增22萬人染疫　連4天超過20萬例

世界最重少年610kg瘦到剩63kg　帥氣照曝光

靈媒曝疫情持續5年　有大咖歌手確診病逝

更多熱門

相關新聞

自主健康管理6天才染疫！北市大同區30多歲男確診　曾到超商、早餐店

自主健康管理6天才染疫！北市大同區30多歲男確診　曾到超商、早餐店

北市2日再增加1間防疫旅館爆出疑似群聚，皆是感染Delta病毒，分別為案16941、案17181，且後者因為檢疫期滿時陰性，直至自主健康管理期間才染疫，所以過程中曾到幼兒園接小孩。針對案17181足跡，台北市副市長黃珊珊表示，個案曾有去幼兒園、超商和早餐店，因為是在自主健康管理期間，所以足跡比較少。

快訊／北市曝3項防疫旅館加強措施　派專家查核「通風設備」

快訊／北市曝3項防疫旅館加強措施　派專家查核「通風設備」

Omicron入侵香港　港府擬擴大「疫苗氣泡」

Omicron入侵香港　港府擬擴大「疫苗氣泡」

台灣有首例「新冠+流感」Flurona個案

台灣有首例「新冠+流感」Flurona個案

全台疫苗施打第一劑覆蓋率達8成

全台疫苗施打第一劑覆蓋率達8成

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情抗新冠免疫力新冠免疫超級免疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道3號15車連環撞！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

攝影棚活春宮！女星偷吃男高層　他撿到「用過衛生紙」

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

新北女苦勸別逛好市多…過來人秒懂

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

鄧紫棋IG千字文失控淚崩　男友挨轟

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

53歲袁惟仁被爆臥床成植物人　

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點記者會

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

五月天阿信高雄終場竟當場「逼哭五月天團員」！

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面