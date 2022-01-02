護士每晚和他睡！僅男子確診　科學家推測「這類人天生抗新冠」

▲外媒報導，各國科學家推測有人可能天生擁有對新冠肺炎的抵抗力。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

越來越多證據顯示，人類對新冠病毒與其變異株可能具有天生的抵抗力。有外媒報導，世界各地的科學家現在正在針對這些曝露在易受感染環境中，卻從未被病毒傳染的「幸運兒」進行研究，希望能藉著深入分析解開一些線索，希望能研發出防變種的疫苗，讓人們長久地遠離新冠肺炎。

根據《每日郵報》報導，在疫情時代，偶爾會出現一種奇怪的現象，一個家庭發生群聚感染但其中一名家庭成員卻從未被驗出陽性反應，甚至從未流過鼻涕；相反地，也會有人多次重複感染新冠。報導稱，美國和巴西的研究人員正在尋找可能使部分人不受感染的潛在基因變異，而倫敦大學學院（UCL）科學家也正在研究數百名醫護人員的血液樣本，因為這些人似乎克服了高度風險，避免感染病毒。

▲報導指出，英國、美國與巴西的醫學界都在進行相關研究。（圖／路透）

報導指出，現在科學家有更多證據表明，有人天生就具有對抗COVID-19的能力，但尚未完全掌握背後原因，他們認為這些人已經對新冠病毒免疫，即使是病毒變異也不會被感染，這一現象現在正在被世界科學家激烈地討論與研究。英國薩莫塞特郡（Somerset）的34歲急診科護士麗莎（Lisa Stockwell）2年來不是在醫院初步評估確診者的地方工作，就是擔任護理機構裡的新冠病房白天值班護士，但她從未確診。

麗莎說，疫情期間她看著同事們一個個倒下，甚至每天睡同床的丈夫也確診發高燒、身體極為虛弱，幾乎沒有生過病的63歲母親也染疫了，但麗莎卻一直很健康。她在接種疫苗前的2020年底篩檢為陰性，儘管她現在已接種2劑疫苗，但因為每天都會接觸許多新冠患者，長期以來她在社交活動前都會使用快篩試劑，從未驗出陽性跡象。

▲英國2名護士接受訪問表示，自己在疫情期間即使每天接觸確診者卻從未染疫。（示意圖／路透）

另一名來自倫敦聖巴多羅買醫院的心臟科護士芙露西（Nasim foroohi）也有類似情況，她是2個孩子的母親，丈夫則是英國公衛醫療服務系統的第一線醫師，自2020年初以來，芙露西即便穿著防護衣，仍可能使她接觸到大量新冠病毒，但至今所有篩檢結果都呈現陰性。她說，「我不知道這是因為強大的免疫系統，還是因為運氣好，我每周都要驗血，但他們什麼也沒發現。」而她的丈夫和子女也都未被感染。

倫敦大學學院根據研究結果初步認為，最可能的解釋似乎是，免疫系統多次曝露在另一種新冠病毒之後，它就能檢測並擊敗任何突變的病毒，因為免疫系統是針對病毒內部變異緩慢、穩定的蛋白質，而不是表面快速突變的棘蛋白。

牛津郡一家疫苗製造商正在研發貼片疫苗，希望能透過貼片上的微型針讓一系列的病毒蛋白質碎片滲透到血液中，激發釋放出能對抗新冠病毒的T細胞，初期試驗包含26名志願者，最早的結果將於6月出爐。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》