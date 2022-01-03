大陸新增本土確診101例　西安開展「敲門行動」確保不漏一人

▲西安開展「敲門行動」。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸2日新增新冠確診161例，本土佔101例，其中陝西有92例，西安市佔90例。為確保篩查不漏一人，西安2日啟動重點區域核酸篩查工作，對病例集中社區和城中村採取「敲門行動」。另外，浙江寧波1日也出現本土疫情，2日新增確診9例。

▲浙江寧波民眾排隊做核酸。（圖／視覺中國）

據大陸國家衛健委通報，2日新增確診病例161例，其中境外輸入病例60例，分別是上海26例、廣西7例、廣東6例、內蒙古5例、北京4例、天津2例、福建2例、河南2例、雲南2例、浙江1例、山東1例、四川1例、陝西1例，含7例由無症狀感染者轉為確診病例。

本土病例共有101例，分別是陝西92例，其中西安市90例咸陽市1例、延安市1例；浙江9例，均在寧波市。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

2日的西安疫情防控新聞發佈會指出，西安市啓動了重點區域核酸篩查工作，包括對對街道(鎮)中病例較多的社區和城中村等重點地區，通過「敲門行動」摸清人員底數，確保核酸篩查不漏一人一戶。

▲西安已經封城11天。（圖／視覺中國）

截至2日24時，大陸現有確診病例3127例，其中重症病例22例；累計治癒出院病例94903例；累計死亡病例4636例；累計報告確診病例102666例；無現有疑似病例；累計追蹤到密切接觸者1431026人，尚在醫學觀察的密切接觸者42313人。