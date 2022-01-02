確診者曾到幼兒園接小孩　北市擴大採檢165名學生

▲黃珊珊召開北市防疫記者會。（圖／記者袁茵攝）



記者黃巈禾／台北報導

指揮中心今宣布，北市又有另外一家防疫旅館有確診者，分別是案16941和案17181、兩人都是Delta。其中，案17181有到幼兒園接送子女，幼兒園1月3日、1月4日停課。北市府表示，將擴大採檢幼兒園165名學生。

北市府於下午3時30分召開防疫記者會。黃珊珊指出，北市於1日接到案17181確診通報該案為30多歲本國籍男性，於去年12月12日於中國大陸入境，返台時入住到北市某家防疫旅館，直至12月26日居家檢疫期滿後，進行7天自主健康管理，但到了自主健康管理第6天（1月1日）身體不適，使用家用快篩劑測出陽性。

黃珊珊提及，個案因為已進入自主健康管理第6天，所以有和同住家人（父、母、妻、3子女）生活、外出行程，確診時Ct值為18.1，2日再採Ct值19，屬於傳染性高、風險較高個案，且因為有社區足跡，「是我們比較擔心的。」

有關幼兒園停課，北市教育局副局長陳素慧在北市記者會說明，案17181在解隔自主管理期間，有接送小朋友上下學，經與學校確認，案17181沒進到校內，是送到校門口，小朋友是由老師帶到教室，全員是5個班加1個2歲班，共165人，精準疫調小組已全面採檢，老師100%打過2劑疫苗，也會採檢。

對於國小是否也停課、預估影響多少師生，黃珊珊表示，幼兒園跟國小雖然校地同樣，但出入口不一樣，且不會運用到相同的區域，所以會先處理幼兒園，經過調查，同班同學上課跟活動都有戴口罩，比較密切接觸是同學，但還是要看學生的採檢結果。

中央流行疫情指揮中心表示，疫調發現，案17181隔壁房有一位先前確診的案16941，案16941在12月19日入住，12月21日確診，Ct值23.8，因此，高度懷疑是旅館內群聚感染，兩人都是Delta。